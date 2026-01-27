En el norte provincial

Investigación por microtráfico: prisión preventiva para uno de los acusados en Reconquista

Así lo resolvió la jueza Norma Senn a raíz de un planteo formulado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia llevada a cabo en los tribunales reconquistenses. El imputado tiene 31 años, sus iniciales son FAC. En el marco del mismo legajo hay una mujer imputada de iniciales MIT que transita el proceso con medidas alternativas.