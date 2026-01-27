Investigación por microtráfico: prisión preventiva para uno de los acusados en Reconquista

Un hombre de 31 años cuyas iniciales son FAC quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que es investigado por vender droga al menudeo en Reconquista.
Así lo resolvió la jueza Norma Senn a raíz de un planteo formulado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia llevada a cabo en los tribunales reconquistenses. El imputado tiene 31 años, sus iniciales son FAC. En el marco del mismo legajo hay una mujer imputada de iniciales MIT que transita el proceso con medidas alternativas.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano e impuesta por la jueza Norma Senn en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales reconquistenses.
“La magistrada hizo lugar a nuestro pedido y coincidió en que la privación cautelar de la libertad del imputado era necesaria para mitigar los riesgos procesales”, destacó Galleano.
Y agregó que “en el mismo legajo penal hay otra mujer, de iniciales MIT, que transita el proceso con medidas alternativas atento tiene menores a cargo y se tuvo en cuenta la perspectiva de género y situaciones personales”.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal y asignó el caso para su investigación.
Galleano precisó que “entre el viernes 7 de enero y el miércoles 21 de enero pasados, personal de la División Microtráfico de la Región IV de la PDI realizó tareas de vigilancia y registro fílmico en una vivienda del barrio La Cortada”. Al respecto, puntualizó que “se pudo documentar una dinámica típica de comercialización minorista de estupefacientes”.
“El hombre y la mujer fueron identificados como los moradores y operadores del lugar” sostuvo el fiscal. En este sentido, explicó que “el miércoles 21 de enero ambos fueron detenidos en el marco de un allanamiento realizado en el domicilio”.
El representante del MPA detalló que “en el marco de ese operativo se secuestró material estupefaciente fraccionado para su comercialización a terceros, recortes de nylon compatible con fraccionamiento, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo”.
Galleano le atribuyó al hombre y la mujer investigados la coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fin de comercialización.