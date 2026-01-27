Judiciales

Avellaneda: un hombre fue condenado a 15 años por abusos sexuales contra cinco menores

Se trata de Milton David Sotelo, de 32 años. La pena fue impuesta por la jueza Norma Senn en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo de la fiscal Georgina Díaz.