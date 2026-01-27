Avellaneda: un hombre fue condenado a 15 años por abusos sexuales contra cinco menores

Un hombre de 32 años identificado como Milton David Sotelo fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de 5 niñas de su entorno familiar en Avellaneda (departamento General Obligado). Las víctimas son una sobrina del condenado y tres hijas y una sobrina de su expareja.
Así lo dispuso la jueza Norma Senn, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.
Abusos
Mirá tambiénHirieron de un disparo a la hermana del intendente de San José del Rincón
Díaz indicó que “Sotelo llevó adelante su accionar delictivo entre 2018 y 2023 en dos viviendas del barrio Las Rosetas”. Al respecto, expuso que “los abusos se enmarcaron en el vínculo y relación de convivencia con las víctimas”.
“En todos los casos, los abusos tuvieron entidad suficiente para inferir en el libre y normal desarrollo de la sexualidad de las víctimas, tanto por la diferencia de edad, el vínculo, la modalidad y la reiteración” resaltó la fiscal.
En cuanto al origen de la investigación penal, la funcionaria del MPA planteó que “una de las víctimas logró develar los ataques ante personal de la Municipalidad de Avellaneda”. En tal sentido, destacó que “a partir de la denuncia correspondiente Sotelo se encuentra detenido”.
Abreviado
Sotelo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).
Mirá tambiénAcusado de ofrecer armas por WhatsApp en Santa Fe aceptó una condena por tenencia
Y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).
Junto con su abogada defensora, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.