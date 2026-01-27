Emergencia en Italia

Un pueblo en Sicilia quedó al borde del abismo tras un deslizamiento de tierra

Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones provocó que una parte del pueblo siciliano de Cammarata quedara peligrosamente suspendida sobre un precipicio. Varias viviendas fueron evacuadas y las autoridades declararon el estado de emergencia. No se registraron víctimas, pero el riesgo de derrumbe mantiene en alerta a toda la región.