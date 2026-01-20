Arte y pensamiento

Picasso, la Europa de los 60 y el arte argentino vistos por César Fernández Navarro

A partir de su viaje por Europa, realizado en 1966, el pintor fue entrevistado en El Litoral. Analizó una muestra dedicada a Picasso en París, el clima de incertidumbre del arte europeo y el lugar incipiente del arte argentino a nivel internacional.