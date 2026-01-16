Artista norteamericano

Cuando el paisaje habla en voz baja: la pintura realista de Andrew Wyeth

A 17 años de su muerte, la obra de Wyeth permanece vigente por su realismo austero y silencioso, centrado en el paisaje rural y la figura humana. En ella, el detalle mínimo construye una atmósfera cargada de tensión y sentido.