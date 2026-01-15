Otra mirada sobre el maestro santafesino

El verano en que la revista Gente vino a la Setúbal a escuchar a Supisiche

En enero de 1975, Gente publicó una entrevista a "Supi" realizada en Santa Fe. A los 62 años, el pintor habló del río, del paisaje del litoral y de un método de trabajo basado en la memoria, la síntesis y el vínculo con su territorio.