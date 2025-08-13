La evocación de una muestra de 1955

Ricardo Supisiche: la soledad y la poesía de las islas

Hace justo siete décadas, el artista presentó en el Museo Municipal una serie de óleos, acuarelas y dibujos que, según la crítica de El Litoral, "unían oficio, color y una visión conmovedora del paisaje y la figura humana".