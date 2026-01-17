A 53 años de su muerte

Tarsila do Amaral y los cruces que la unen al arte argentino

La obra de la brasileña "dialoga" con las búsquedas de Xul Solar, Emilio Pettoruti y Antonio Berni. Artistas argentinos que, desde lenguajes distintos, enfrentaron el desafío de armar una identidad visual latinoamericana.