El Rosa Galisteo se volvió "taller abierto" para mirar y dibujar el cuerpo en vivo

Más de 160 personas participaron de la jornada “Modelo vivo”, una propuesta que invitó a observar y dibujar el cuerpo humano a partir de performances y sesiones con modelos, en articulación con artistas locales.

Un momento de las sesiones abiertas al público. Foto: Manuel FabatíaUn momento de las sesiones abiertas al público. Foto: Manuel Fabatía
El Rosa Galisteo fue escenario de "Modelo vivo", actividad en la cual el público pudo experimentar con el arte a través de la observación "en vivo y en directo" del cuerpo humano. ¿Cómo? A través de sesiones realizadas con dos modelos vivos.

El cuerpo en acción

Una modelo femenina realizó una performance. De esa manera los visitantes pudieron trabajar la observación del cuerpo en movimiento. Por otra parte, un modelo desnudo (dentro de un ámbito reservado) brindó la posibilidad de trabajar en profundidad en base al cuerpo humano en detalle.

Manuel FabatíaManuel Fabatía

La actividad se concretó en sintonía con la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Fe y tuvo como marco dos exposiciones que el museo tiene abiertas actualmente, ambas vinculadas con el cuerpo humano.

Arte y participación

Todo esto se pudo concretar a pesar de que el museo se encuentra en proceso de remodelación, lo cual reduce las posibilidades.

Manuel FabatíaManuel Fabatía

"Pasaron más de 160 personas de distintas edades, con sus propios elementos y algunos que se animaron acá a empezar a bocetar con los elementos que el museo les proveyó", contó Lucía Stubrin, coordinadora del museo, en una entrevista concedida a CyD Litoral.

Una experiencia abierta

No todos los asistentes tenían nociones previas sobre dibujo. "La idea era, justamente, poder disfrutar de esta experiencia. La Asociación de Artistas Plásticos se estuvo orientando a quienes nunca habían hecho esto para que se animen. Fue un clima muy lindo, tranquilo y de mucho disfrute", agregó.

Manuel FabatíaManuel Fabatía

Las exposiciones mencionadas van a estar abiertas hasta el mes de abril, de modo que es factible que el museo repita la actividad "Modelo vivo" en el mes de febrero. "Estén atentos a nuestras redes y a la web del museo", mencionó Lucía.

Verano con público

Contó a su vez que en lo que va del verano recibieron muchísimo público. Algo que se explica, en buena parte, porque el espacio no suele estar abierto en enero.

Manuel FabatíaManuel Fabatía

"Este año decidimos tenerlo abierto con esta programación y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción del público. La idea es tratar de que el museo pueda seguir abierto mientras dure la obra", indicó. Cabe recordar que los trabajos tienen un plazo de ejecución de 10 meses.

La jornada contó con el acompañamiento musical de Sebastián López Trío, integrado por Sebastián López en guitarra, Julio Pepi Dallo en trompeta y Danilo Cernotto en piano, en una sesión de jazz en vivo.

