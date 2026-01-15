Una experiencia para todo público

El Rosa Galisteo se volvió "taller abierto" para mirar y dibujar el cuerpo en vivo

Más de 160 personas participaron de la jornada “Modelo vivo”, una propuesta que invitó a observar y dibujar el cuerpo humano a partir de performances y sesiones con modelos, en articulación con artistas locales.