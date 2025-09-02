Catástrofe natural

Deslizamiento de tierra en Sudán: más de 1.000 muertos y una aldea arrasada

Un alud provocado por intensas lluvias sepultó por completo la aldea de Tarasin, en las montañas de Jebel Marra. Hay un pedido urgente a la ONU y organismos internacionales para asistir en la recuperación de cuerpos y contención.