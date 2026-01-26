Tragedia migratoria

Ciclón Harry: Italia estima hasta 380 ahogados en el Mediterráneo y Malta confirmó 50 víctimas

Autoridades italianas calcularon que hasta 380 personas pudieron morir en el Mediterráneo durante el ciclón Harry. Malta confirmó un naufragio con 50 fallecidos y un único sobreviviente, rescatado tras 24 horas en el mar.