Juicio abreviado

Acusado de ofrecer armas por WhatsApp en Santa Fe aceptó una condena por tenencia

La causa se inició tras una denuncia que lo señalaba como una persona peligrosa que vendía armamento por redes sociales. Tras una pesquisa de la PDI y un allanamiento en su vivienda, fue detenido con una escopeta y una pistola.