La policía incautó tres armas de fuego en las últimas horas

Tres armas de fuego fueron secuestradas por la policía en las últimas horas en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé.
Los uniformados sacaron de la calle una pistola calibre .22, un revólver del mismo calibre y otro .32. Dos hombres fueron arrestados durante los procedimientos.
Uno de los operativos se realizó en horas de la madrugada de este miércoles, aproximadamente a las 4.30, en la cuadra de calle Lamadrid al 7300 de la capital provincial.
Según pudo saberse, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar por la Central de Emergencias 911. Algunos testigos aseguraban que había un desorden importante allí.
Al llegar, hicieron un relevamiento en las inmediaciones y hallaron tirada una pistola calibre .22 y municiones variadas.
Otro de los procedimientos se originó por un incidente ocurrido en la intersección de la ruta Nacional 19 y la avenida Luján, en la ciudad de Santo Tomé, cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles.
Vecinos de ese sitio se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para alertar que un sujeto estaba efectuando disparos de arma de fuego desde un utilitario Fiat Fiorino.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico persiguió el vehículo sospechoso y le dio alcance en donde se cruzan Aristóbulo del Valle y Castelli.
Adentro del vehículo, debajo del asiento del acompañante, los uniformados encontraron un revólver calibre .32 con carga completa.
En ese momento fue aprehendido el conductor.
Finalmente, durante la noche del martes un móvil del Cuerpo Guardia de Infantería arrestó a un joven de 24 años que trató de asaltar a mano armada a dos menores de 15 años que circulaban en bicicleta, cerca de la esquina que forman las calles Europa y Berutti.
Vecinos les hicieron señas a los policías para indicarles lo que había ocurrido y apuntar al ladrón, que fue atrapado a pocos metros de allí. En su poder tenía un revólver calibre .22.
Los arrestados y las armas secuestradas quedaron en sede policial, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.