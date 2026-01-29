#HOY:

Seis detenidos por microtráfico en el barrio Villa Elsa de Santa Fe

También secuestraron droga, celulares, municiones y dinero, entre otros elementos de interés para la investigación.

Detenidos por microtráfico en barrio Villa Elsa. Foto: GentilezaDetenidos por microtráfico en barrio Villa Elsa. Foto: Gentileza
La Policía de Investigaciones realizó operativos simultáneos en la ciudad de Santa Fe en el marco de causas por comercialización de estupefacientes, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico.

Fueron un total de tres allanamientos en el barrio Villa Elsa, en el marco de tres Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, con intervención del Fiscal Dr. Eric Fernández, y se originaron a partir de denuncias anónimas realizadas al Servicio de Emergencias 911, complementadas con tareas de inteligencia criminal desarrolladas por personal de la PDI.

Detenidos y traslados

Como resultado de los operativos, detuvieron a seis personas y otras dos personas fueron trasladadas en estado de libertad para ser notificadas del inicio de la IPP.

Detenidos por microtráfico en barrio Villa ElsaDetenidos por microtráfico en barrio Villa Elsa. Foto: Gentileza

Asimismo, secuestraron: Dinero en efectivo, cocaína fraccionada para su comercialización, marihuana, 16 celulares, balanzas de precisión municiones: cartuchos calibre 32 y calibre 16, además de elementos de interés para la causa: tarjetas de memoria, blister dosificador y registros fílmicos de cámaras de seguridad.

A disposición del MPA

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación para su correspondiente análisis e incorporación a las actuaciones judiciales.

Detenidos por microtráfico en barrio Villa ElsaDetenidos por microtráfico en barrio Villa Elsa. Foto: Gentileza

Desde la Policía de Investigaciones se destacó que estos procedimientos se enmarcan en la política de priorización del abordaje del microtráfico, orientada a desarticular puntos de venta de estupefacientes al menudeo, reforzando la prevención del delito y la seguridad en los barrios de la ciudad de Santa Fe.

microtráfico de estupefacientes
Santa Fe
Santa Fe Policiales

