Rescate y cuidado de un oso melero en Laguna Paiva

En una intervención cargada de compromiso y vocación de servicio, personal de la Policía Ecológica llevó adelante en la jornada de hoy el rescate de un oso melero que se encontraba atrapado en las vías ferroviarias de la localidad de Laguna Paiva.
El animal fue rescatado de las vías ferroviarias en Laguna Paiva y trasladado al centro La Esmeralda para su resguardo.
En una intervención cargada de compromiso y vocación de servicio, personal de la Policía Ecológica llevó adelante en la jornada de hoy el rescate de un oso melero que se encontraba atrapado en las vías ferroviarias de la localidad de Laguna Paiva.
El procedimiento se inició tras un llamado a la Central de Emergencias 911 y se desarrolló en inmediaciones de avenida Candioti y Buenos Aires, con la colaboración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El ejemplar, visiblemente alterado por la situación, fue resguardado en el cuartel, donde se realizaron las maniobras necesarias para garantizar su seguridad.
Durante el traspaso al canil, el animal reaccionó de manera defensiva y ocasionó un rasguño superficial en el pulgar de una oficial policial. Gracias al uso del equipamiento de protección, la lesión no revistió gravedad y el procedimiento continuó sin inconvenientes.
Posteriormente, en horas de la mañana de hoy, el oso melero fue trasladado y entregado en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
En dicho centro quedó bajo la supervisión del área de Veterinaria para su evaluación y resguardo, conforme a los protocolos de preservación de la fauna silvestre.
El accionar coordinado permitió proteger la vida del animal y resguardar la integridad del personal interviniente, reflejando el compromiso de la Policía Ecológica con el cuidado del ambiente y la fauna silvestre.