En barrio Sur: causó destrozos en un hotel, se enfrentó con la policía y terminó detenida

Un episodio de extrema tensión se registró durante la madrugada en un hotel ubicado en Uruguay 3200, jurisdicción de la Comisaría 2da de Santa Fe, donde una mujer provocó destrozos en el interior del establecimiento, se enfrentó con la policía y terminó detenida tras un operativo del Comando Radioeléctrico.
El procedimiento se activó a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911, que alertaba sobre daños y disturbios en el lugar.
Al arribar al inmueble, los efectivos entrevistaron a la encargada del hotel, una mujer de 54 años, quien relató que una huésped —disconforme con el servicio recibido— comenzó a comportarse de manera agresiva.
Según el testimonio, la mujer ocasionó daños en distintos bienes del establecimiento, arrojando objetos y dinero, generando temor entre el personal y obligando a solicitar asistencia policial.
Aprehendida y fuera de control
Ante la situación descripta, el personal policial procedió a la aprehensión de una mujer de 39 años, señalada como la autora de los destrozos. Lejos de calmarse, la implicada continuó con una actitud hostil durante la evaluación médica, profiriendo insultos y negándose a colaborar con los efectivos.
La tensión escaló rápidamente y fue necesario solicitar el apoyo de otra unidad policial.
En la comisaría
Con refuerzos en el lugar, la mujer fue trasladada a una dependencia policial. Sin embargo, el conflicto no terminó allí: al momento de ingresar, se resistió al procedimiento, manteniendo una conducta violenta hacia el personal actuante.
Finalmente, la situación fue controlada y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.
Las actuaciones fueron labradas por daños a bienes privados y resistencia a la autoridad, quedando la detenida a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.