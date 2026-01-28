Rosario: pelea entre dos hombres termina en homicidio

Un hombre de 37 años fue asesinado en la tarde de este miércoles 28 de enero en la zona noroeste de Rosario, durante una discusión con otra persona, que fue detenida.
La discusión se produjo en una vereda de barrio Azcuénaga, al noroeste de la ciudad. El presunto autor del crimen fue detenido. Ya son 7 los homicidios registrados en el mes de enero.
El hecho se produjo alrededor de las 18 en calle Marcos Paz al 6900, de barrio Azcuénaga, cuando al parecer dos personas comenzaron a discutir. Fuentes policiales indicaron que en un momento, una de ellas sacó un arma blanca y atacó a su oponente.
La discusión fue presenciada por varias personas, que llamaron al 911. Unos minutos después llegó personal policial, que encontró tirado en la vereda a Guillermo Eloy A., con una herida de arma blanca a la altura del pecho. Los uniformados pidieron una ambulancia y un rato más tarde, llegó personal del Sies, que efectuó maniobras de RCP (resucitación cardio pulmonar), pero no pudo evitar el deceso del hombre de 37 años.
En tanto, en base a datos aportados por vecinos, fue detenido el presunto homicida –identificado como Patricio Román V., de 36 años, en una vivienda ubicada a pocos metros.
