Microtráfico en Reconquista: la Policía Federal realizó cuatro allanamientos y detuvo a cuatro sospechosos
En un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Reconquista que culminaron con la detención de cuatro personas. Durante los procedimientos se secuestraron drogas listas para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego.
Golpe al narcotráfico en Reconquista: cuatro detenidos tras allanamientos simultáneos
La Policía Federal Argentina (PFA), a través de la Superintendencia de Drogas Peligrosas y en el marco de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desbarató una organización dedicada al narcotráfico que operaba en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe.
Microtráfico en Reconquista: la Policía Federal realizó cuatro allanamientos y detuvo a cuatro sospechosos
El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del viernes 30, cuando efectivos de la División Antidrogas Reconquista realizaron cuatro allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Virgen de Guadalupe y Loteo Nardelli, en el marco de una causa vinculada a la venta de estupefacientes al menudeo.
Investigación por microtráfico
La investigación estuvo a cargo del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Reconquista, bajo la dirección del fiscal Dr. Sebastián Galleano.
El trabajo articulado entre la Justicia y las brigadas antidrogas permitió avanzar con los procedimientos que derivaron en resultados positivos.
Secuestro de drogas, dinero y elementos de interés
Como resultado de los allanamientos, los efectivos incautaron una importante cantidad de dosis de cocaína listas para su venta, además de marihuana. En uno de los domicilios, se secuestró cocaína que se encontraba acopiada y preparada para ser fraccionada en dosis destinadas a la comercialización.
Asimismo, se incautó dinero en efectivo presuntamente proveniente de la actividad ilícita y teléfonos celulares que eran utilizados para coordinar las operaciones vinculadas al narcomenudeo.
En el marco del operativo fueron detenidas tres mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición de la Justicia y deberán responder por los delitos vinculados al narcotráfico. Además, durante uno de los procedimientos se secuestró un arma de fuego, que según la investigación era utilizada por el grupo para brindar seguridad y amedrentar en el desarrollo de su actividad delictiva.
Compromiso en la lucha contra el narcotráfico
Desde la fuerza interviniente destacaron que, una vez más, la Policía Federal Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en todas sus modalidades, actuando conforme a la ley y poniendo los resultados de los operativos al servicio de la sociedad.
El procedimiento representa un nuevo golpe al narcomenudeo en la ciudad de Reconquista y se suma a las acciones coordinadas entre fuerzas federales y el sistema judicial para combatir este tipo de delitos.