En el norte santafesino

Microtráfico en Reconquista: la Policía Federal realizó cuatro allanamientos y detuvo a cuatro sospechosos

En un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Reconquista que culminaron con la detención de cuatro personas. Durante los procedimientos se secuestraron drogas listas para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego.