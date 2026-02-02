Las Escuelas de Verano tuvieron una masiva concurrencia en todo el departamento San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla destacó la gran aceptación y concurrencia que tuvieron las Escuelas de Verano en el departamento San Justo. En el marco del cierre del ciclo, recorrió distintos espacios donde se desarrolló el programa junto a autoridades locales y provinciales, resaltando el impacto positivo de la propuesta en niños y niñas de la región.
Borla en el marco de la visita que realizó al Centro de Educación Física N° 23 de la ciudad de San Justo y a la pileta del SUM comunal de la localidad de Colonia Angeloni donde el pasado viernes se realizó el cierre del ciclo.
Las Escuelas de Verano tuvieron una enorme aceptación y una destacada concurrencia de niños en todo el departamento San Justo, según expresó el senador provincial Rodrigo Borla durante la visita que realizó a distintos espacios donde se desarrolló el programa.
El recorrido incluyó el Centro de Educación Física N° 23 de la ciudad de San Justo y la pileta del SUM comunal de Colonia Angeloni, donde el pasado viernes se llevó a cabo el cierre del ciclo.
Durante las actividades, Borla resaltó la importancia de estas propuestas que garantizan el acceso al deporte, la recreación y el aprendizaje durante el receso estival, especialmente en el ámbito público.
Recorrida con autoridades locales y provinciales
En la ciudad cabecera del departamento, el senador estuvo acompañado por el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta. Asimismo, desde la capital provincial participó de la recorrida el director provincial de Educación Física del Ministerio de Educación, Adrián Alurralde, quien visitó ambos establecimientos y tomó contacto directo con los equipos de trabajo y los participantes del programa.
La presencia de autoridades de distintos niveles puso de relieve el acompañamiento institucional al programa y el trabajo articulado entre el gobierno provincial y los municipios y comunas.
Siete Escuelas de Verano en el departamento San Justo
Durante la visita, Borla detalló el alcance territorial del programa en el departamento. “En el departamento San Justo tenemos en total siete Escuelas de Verano. En casi todas hemos estado y los profesores a cargo nos han contado de la gran aceptación y la enorme concurrencia de chicos a cada uno de estos lugares donde está el programa”, señaló el legislador.
Las sedes donde se desarrollaron las actividades fueron San Justo, Naré, Colonia Angeloni, Vera y Pintado, Videla, San Martín Norte y Marcelino Escalada, cubriendo una amplia geografía departamental y permitiendo que cientos de chicos accedan a la propuesta.
Las Escuelas de Verano 2026 en la provincia de Santa Fe se desarrollaron entre el 2 y el 30 de enero, en el marco del programa provincial “Santa Fe en Movimiento”. Durante ese período, niños y niñas participaron de actividades recreativas, deportivas y educativas en clubes, piletas y polideportivos municipales.
La propuesta incluyó natación, juegos, talleres y dinámicas grupales pensadas para promover hábitos saludables, la convivencia y el disfrute del tiempo libre en un entorno cuidado y con acompañamiento docente.
Un programa con impacto provincial
A nivel provincial, más de 35.000 niños formaron parte de las Escuelas de Verano, lo que refleja el alcance y la consolidación de la iniciativa como una política pública sostenida.
En el departamento San Justo, la masiva concurrencia reafirmó la necesidad y el valor de estos espacios, especialmente en localidades donde el acceso a actividades recreativas organizadas durante el verano es clave para la inclusión social.
El cierre del ciclo dejó un balance altamente positivo y renovó el compromiso de continuar fortaleciendo este tipo de propuestas que garantizan derechos, promueven la igualdad de oportunidades y acompañan a las infancias durante todo el año.