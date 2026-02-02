Anuncio de Borla

Las Escuelas de Verano tuvieron una masiva concurrencia en todo el departamento San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla destacó la gran aceptación y concurrencia que tuvieron las Escuelas de Verano en el departamento San Justo. En el marco del cierre del ciclo, recorrió distintos espacios donde se desarrolló el programa junto a autoridades locales y provinciales, resaltando el impacto positivo de la propuesta en niños y niñas de la región.