En el sur provincial

Un espacio que crece todo el año: el Vivero Inclusivo de San Lorenzo no se toma vacaciones

El Vivero Inclusivo de San Lorenzo continúa funcionando durante todo el verano y mantiene abiertas sus puertas a la comunidad. Ubicado en el predio de Islas Malvinas y Suiza, el espacio ofrece plantines ornamentales, aromáticos y hortícolas producidos por jóvenes con discapacidad que participan del programa, combinando inclusión social, formación laboral y cuidado del ambiente.