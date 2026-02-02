Advertencia del SMN

Alerta naranja por tormentas y granizo en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes con granizo, ráfagas intensas y abundantes lluvias. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles anegamientos, caída de árboles y cortes de energía.