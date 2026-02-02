Alerta naranja por tormentas y granizo en 12 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes con granizo, ráfagas intensas y abundantes lluvias. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles anegamientos, caída de árboles y cortes de energía.
Alerta naranja por tormentas y granizo en 12 provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes con granizo, intensas ráfagas de viento y abundante caída de agua. El fenómeno afecta a una amplia zona del país durante este lunes, con potencial riesgo para la población y la infraestructura.
La alerta naranja indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida cotidiana y el entorno. En este caso, se prevén tormentas severas con caída de granizo de diferentes tamaños, abundante actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 90 km/h y acumulados de lluvia que pueden alcanzar entre 50 y 70ia milímetros en cortos períodos de tiempo.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Provincias bajo alerta
Las provincias alcanzadas por la alerta naranja son:
Se anticipa una jornada de fuerte inestabilidad atmosférica con formaciones de tormentas que podrían volverse severas en algunas regiones. La combinación de calor, humedad y sistemas de baja presión está generando condiciones propicias para la formación de nubes de desarrollo vertical, capaces de producir fenómenos intensos en cortos períodos.
Alerta por granizo. Foto: NA.
Recomendaciones del SMN
Ante este tipo de eventos, el SMN recomienda:
Evitar salir de casa si no es necesario.
Retirar o asegurar objetos que puedan volarse.
No refugiarse debajo de árboles ni estructuras metálicas.
Desconectar electrodomésticos ante cortes de luz.
Mantener limpios los desagües para evitar anegamientos.
Estar atentos a los partes oficiales y canales de comunicación de Defensa Civil.
En las últimas semanas, varias provincias del norte y centro del país ya habían registrado episodios de lluvias intensas y granizo, provocando anegamientos, caídas de árboles y cortes de energía.
Estos antecedentes aumentan la preocupación ante una nueva ola de tormentas que podría agravar situaciones aún no resueltas en algunas localidades. Equipos de emergencia y Defensa Civil permanecen en alerta, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.
Las autoridades provinciales y municipales se encuentran coordinando acciones de prevención y asistencia. Se han dispuesto operativos especiales en rutas, centros urbanos y áreas vulnerables.
El SMN mantiene un monitoreo constante de la evolución del sistema de tormentas, con actualizaciones periódicas para los distintos niveles de alerta. Se insta a la población a seguir las recomendaciones y estar atenta a la información oficial para evitar riesgos innecesarios.
El domingo se presenta con alto riesgo meteorológico en gran parte del país, especialmente en el oeste, norte y centro. Se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes o daños materiales. El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas en tiempo real.