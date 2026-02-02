#HOY:

Alerta naranja por tormentas y granizo en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes con granizo, ráfagas intensas y abundantes lluvias. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles anegamientos, caída de árboles y cortes de energía.

Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes con granizo, intensas ráfagas de viento y abundante caída de agua. El fenómeno afecta a una amplia zona del país durante este lunes, con potencial riesgo para la población y la infraestructura.

La alerta naranja indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida cotidiana y el entorno. En este caso, se prevén tormentas severas con caída de granizo de diferentes tamaños, abundante actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 90 km/h y acumulados de lluvia que pueden alcanzar entre 50 y 70ia milímetros en cortos períodos de tiempo.

El mal tiempo se extiende durante la tarde y la noche con lluvias de variada intensidad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Las autoridades recomiendan extremar precauciones. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Provincias bajo alerta

Las provincias alcanzadas por la alerta naranja son:

  • Catamarca
  • La Rioja
  • San Juan
  • Santiago del Estero
  • Mendoza
  • San Luis
  • Córdoba
  • Chaco
  • Formosa

También se emitió alerta amarilla para zonas cercanas, donde se espera menor intensidad pero con posibilidad de lluvias fuertes, viento y granizo.

Condiciones previstas para el lunes

Se anticipa una jornada de fuerte inestabilidad atmosférica con formaciones de tormentas que podrían volverse severas en algunas regiones. La combinación de calor, humedad y sistemas de baja presión está generando condiciones propicias para la formación de nubes de desarrollo vertical, capaces de producir fenómenos intensos en cortos períodos.

granizo. Foto: NA.Alerta por granizo. Foto: NA.

Recomendaciones del SMN

Ante este tipo de eventos, el SMN recomienda:

  • Evitar salir de casa si no es necesario.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan volarse.
  • No refugiarse debajo de árboles ni estructuras metálicas.
  • Desconectar electrodomésticos ante cortes de luz.
  • Mantener limpios los desagües para evitar anegamientos.

Estar atentos a los partes oficiales y canales de comunicación de Defensa Civil.

Impacto previo y antecedentes recientes

En las últimas semanas, varias provincias del norte y centro del país ya habían registrado episodios de lluvias intensas y granizo, provocando anegamientos, caídas de árboles y cortes de energía.

Estos antecedentes aumentan la preocupación ante una nueva ola de tormentas que podría agravar situaciones aún no resueltas en algunas localidades. Equipos de emergencia y Defensa Civil permanecen en alerta, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Coordinación de emergencias y monitoreo

Las autoridades provinciales y municipales se encuentran coordinando acciones de prevención y asistencia. Se han dispuesto operativos especiales en rutas, centros urbanos y áreas vulnerables.

El SMN mantiene un monitoreo constante de la evolución del sistema de tormentas, con actualizaciones periódicas para los distintos niveles de alerta. Se insta a la población a seguir las recomendaciones y estar atenta a la información oficial para evitar riesgos innecesarios.

El domingo se presenta con alto riesgo meteorológico en gran parte del país, especialmente en el oeste, norte y centro. Se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes o daños materiales. El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas en tiempo real.

Servicio Meteorológico Nacional
Jujuy
Salta
Tucumán
Catamarca
La Rioja
San Juan
Santiago del Estero
Mendoza
San Luis
Córdoba
Chaco
Formosa

