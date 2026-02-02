Pronóstico

Alerta amarilla por calor en la ciudad de Santa Fe: ¿cuál será la máxima de este lunes?

La ciudad de Santa Fe inicia la semana bajo alerta amarilla por altas temperaturas, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes 2 de febrero, se espera una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado y valores térmicos elevados desde las primeras horas del día.