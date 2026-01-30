El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.
RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.
RP 14 | Construcción de una rotonda – Diego de Alvear.
RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.
RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6
RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.
RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.
RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.
RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.
RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini.
RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.
RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2. RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar. RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba.
RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.
RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.
RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.
Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).
Circunvalación de Venado Tuerto
RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet
RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.
Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).
RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.
RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.
Vialidad Nacional continúa con el mejoramiento de la Ruta Nacional 11 con un frente de trabajo que avanza desde Gobernador Crespo hacia La Criolla.
Las reparaciones comprenden el fresado de la calzada en sectores con deformaciones y desprendimientos más la recuperación de la base con reciclado de material y agregado de cemento.
Los arreglos se completan con una nueva capa de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, más el recalce de las banquinas.
Por las intervenciones se produce la reducción del carril intervenido, con paso alternado de a una mano por vez coordinado por banderilleros.
Vialidad Nacional ejecuta trabajos fresado y bacheo con concreto asfáltico en caliente entre la laguna La Picasa, Aarón Castellanos y Rufino. De manera paralela se realiza el recalce y consolidación de banquinas con reutilización del material fresado de la calzada.
En los tramos intervenidos se produce la reducción del carril con reparaciones, con paso alternado coordinado por banderilleros y demoras mínimas.
Los sectores recuperados con una nueva capa de rodamiento son liberados al tránsito una vez enfriado el material en caliente colocado.
Por obras de repavimentación de calzadas se interrumpirá por el tiempo que demanden las obras el segmento comprendido entre la Autopista Rosario-Santa Fe y RP 10. Por tal motivo, se instrumentarán desvíos en la zona, los cuales serán indicados por el balizamiento y por personal vial que estará apostado en el lugar.
Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
San Jerónimo, esquina Juan de Garay.
Mendoza y San Jerónimo.
Mendoza y San Martín.
9 de Julio y Salta.
Gorostiaga y Alvear.
1° de Mayo y Boneo.
9 de Julio y Primera Junta.
Vera Mujica entre Cristóbal Colón e Islas Malvinas.
Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (mano norte).
Bv. Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín (mano sur).
Crespo y San Martín.
Peñaloza, entre Doldán y Callejón Aguirre (mano este).