Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 23º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan lluvias durante la jornada.

El sol sigue como predominante en el cielo santafesino. Crédito: Fernando Nicola.El sol sigue como predominante en el cielo santafesino. Crédito: Fernando Nicola.
Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Rincón

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 23° y la máxima sería de 34º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1010.6 hPa, viento sur a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Qué dice el pronóstico para la capital de la provincia. Crédito: Malena Rodríguez.Qué dice el pronóstico para la capital de la provincia. Crédito: Malena Rodríguez.

Pronóstico extendido

  • El sábado se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 24º y una máxima de 32º.
  • Para el domingo se mantendría el cielo cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 21º y una máxima de 33º.
  • Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 22º y una máxima de 34º.
CLIMA EXTENDIDO
