Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 23º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan lluvias durante la jornada.
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 23° y la máxima sería de 34º, bajando a 29° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1010.6 hPa, viento sur a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.