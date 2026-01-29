El Mercado Progreso celebra 101 años con música en vivo, feria y gastronomía
Una noche especial reunirá propuestas artísticas, sabores del barrio y emprendimientos culturales para celebrar más de un siglo de historia en uno de los espacios más emblemáticos de Candioti, con entrada libre y gratuita.
El histórico edificio será escenario de una noche que combinará arte, gastronomía y encuentro ciudadano.
El Mercado Progreso celebrará sus 101 años el domingo 1° de febrero, de 20 a 23, con una noche especial que combinará propuestas culturales, música en vivo, gastronomía barrial y una feria de diseño, con entrada libre y gratuita. La celebración busca consolidarse como una cita fija del verano santafesino y reforzar el vínculo del espacio con el barrio Candioti y la ciudad.
Desde la Secretaría de Cultura destacaron que la decisión de repetir el festejo surge a partir del impacto que tuvo el aniversario anterior. “El año pasado festejamos los 100 años del Mercado Progreso y, al ser tan exitoso y tan convocante, decidimos que todos los años se celebre su aniversario”, explicó la secretaria de Cultura de la ciudad de Santa Fe, Luciana Ceresola.
La funcionaria remarcó que el evento genera una articulación natural con el entorno. “Este festejo crea una sinergia con el barrio Candioti, con la plaza Pueyrredón, la Feria del Sol y la Luna y todos los emprendimientos gastronómicos de la zona”, señaló, y agregó que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del intendente Juan Pablo Poletti.
Músicaen vivo
La noche contará con los shows de Tito Furcata y Skamas, además del set de DJ Raga, con una programación pensada para el disfrute y el baile. “Vamos a estar acá el domingo primero a partir de las 20 horas con DJ, música en vivo y propuestas bailables para seguir celebrando el verano y este espacio”, indicó Ceresola.
La grilla musical recorrerá distintos ritmos populares, desde la cumbia chicha psicodélica hasta el ska-fusión, con artistas de fuerte presencia en la escena local y regional.
Gastronomía local yferia cultural
Uno de los ejes del festejo será la participación de emprendimientos gastronómicos del barrio, articulados junto a la Secretaría de Producción. “Va a haber propuestas gastronómicas de cuatro locales de la zona del Mercado Progreso, con una oferta pensada para acompañar toda la noche”, detalló la secretaria de Cultura.
Música en vivo, DJ y propuestas bailables formarán parte del festejo aniversario.
Además, el aniversario contará con una Feria de Emprendimientos Culturales, integrada por proyectos seleccionados a partir de una convocatoria abierta. “Se presentaron más de 160 emprendimientos culturales y fueron seleccionados 20, vinculados a artes plásticas, diseño, objetos y textiles”, explicó Ceresola.
“La entrada es libre y gratuita, tanto para disfrutar de la música como del espacio. La feria suma un plus a las actividades, siempre con el eje puesto en la cultura y el arte, que es la impronta de la Secretaría”, subrayó.
Un espacio culturalque convoca y crece
Desde el Municipio destacaron el balance positivo de las propuestas realizadas en el Mercado Progreso. “El primero de febrero del año pasado pasaron más de 15.000 personas por este espacio. Fue una actividad donde involucramos a los gastronómicos del barrio y ahora quisimos repetir la propuesta, aunque a una escala más acotada”, señalaron.
La experiencia de ciclos recientes también refuerza esa tendencia. “Este año batimos récord con Cine Bajo las Estrellas: casi 2.500 personas en cuatro miércoles. Escuchamos al vecino y al turista, mejoramos pantalla, proyector y sumamos más sillas”, explicaron desde la organización.
En ese sentido, remarcaron que el Mercado Progreso seguirá ampliando su agenda cultural. “Estamos convencidos de que los espacios culturales hay que vivirlos y disfrutarlos. Son lugares de encuentro, de sociabilización, donde la gente puede disfrutar de música, gastronomía o llevarse un producto cultural”, afirmaron.
La programación futura incluirá actividades de concientización, celebraciones culturales, ciclos de música y teatro, con propuestas que se extenderán durante todo el año y que también llegarán a otros espacios municipales.