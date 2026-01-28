Después de casi dos décadas, “Crepúsculo” vuelve a las salas argentinas con una apuesta que mezcla nostalgia y descubrimiento. La película que marcó a una generación regresa este jueves 29 de enero con una copia restaurada y una salida amplia, pensada para reencontrar a su fandom y sumar nuevas miradas.
El reestreno se proyectará en unas 80 salas de todo el país, con presencia en grandes plazas y ciudades del interior. Santa Fe figura entre los puntos de exhibición, en una recorrida que también incluye Rosario, Paraná, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, entre otras localidades.
“Crepúsculo” vuelve a los cines argentinos: reestreno en 80 salas con copia restaurada
Bella, Edward y una marca cultural difícil de borrar
Estrenada originalmente en 2008 y dirigida por Catherine Hardwicke, la historia de Bella Swan y EdwardCullen empujó a Kristen Stewart y Robert Pattinson al centro del mapa pop. La trama, basada en la novela de Stephenie Meyer, instaló un romance fantástico de alcance masivo y reordenó el pulso del cine juvenil de aquellos años.
El reestreno llega con el atractivo adicional de la restauración, un detalle que apunta a potenciar la experiencia de sala: volver a la pantalla grande con la fotografía, la música y la atmósfera que hicieron del film un sello reconocible, incluso para quienes solo lo vieron en streaming.
De la sala al recuerdo compartido
Más allá de la película, “Crepúsculo” quedó asociado a una forma de consumo cultural: funciones repletas, debates interminables y una conversación global que se sostuvo durante años. Su regreso a la cartelera busca reactivar ese ritual colectivo, donde la historia se ve distinta cuando se comparte en butacas y no en la soledad del celular.
Para muchos será un reencuentro; para otros, la primera vez. En ambos casos, la apuesta es la misma: comprobar si aquel fenómeno todavía late cuando se apagan las luces y el cine vuelve a ser evento.