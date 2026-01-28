Luego de 17 años

“Crepúsculo” vuelve a los cines argentinos: reestreno en 80 salas con copia restaurada

A 17 años de su estreno, “Crepúsculo” regresa este jueves 29 de enero a la cartelera argentina, con copia restaurada y funciones en unas 80 salas del país, incluida Santa Fe.