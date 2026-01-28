“The Moment”, la película de Charli XCX, llega a los cines de Argentina
La cantante británica estrenará su esperada película en salas de cine de todo el mundo, incluida Argentina. El film, que combina música, performance y una mirada íntima sobre la fama y la identidad, podrá verse en funciones limitadas en distintas ciudades del país.
Charli XCX, referente del pop experimental y la cultura queer, estrenará The Moment en cines argentinos el lunes 26 de febrero. La película, con funciones especiales y por tiempo limitado, promete ser una experiencia audiovisual única que explora los vínculos entre música, emoción y comunidad.
Dirigida por Sasha Kasiuha y distribuida por Driift, The Moment no es una biopic ni un concierto convencional. Se trata de una obra audiovisual que mezcla imágenes de archivo, coreografías, performances en vivo, estética rave y confesiones personales. El resultado es una experiencia sensorial que refleja el universo emocional de Charli XCX y su conexión con su comunidad de fans.
En Argentina, el film podrá verse en salas seleccionadas de cadenas como Cinemark Hoyts y Cinépolis, con funciones especiales a partir del 26 de febrero. Aún no hay información sobre la compra de entradas, por lo que habrá que esperar al anuncio oficial de las cadenas de cine en el país.
Una artista que rompe moldes
Charli XCX se ha consolidado como una de las voces más innovadoras del pop global. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como A.G. Cook, Caroline Polachek, Troye Sivan y Christine and the Queens, y es considerada una de las pioneras del hyperpop. Con The Moment, traslada esa visión al cine, apostando por una narrativa no lineal, estética arriesgada y fuerte carga emocional.
Más que una historia, The Moment es una vivencia colectiva. Con una estructura libre y una estética cercana al videoclip experimental, la película explora el deseo, el caos emocional, la fama y la cultura de club. Es, en palabras de la artista, una celebración del arte queer y de la música como espacio de liberación.
Ovación en Sundance
El estreno mundial de The Moment tuvo lugar el 27 de enero en el marco del Festival de Cine de Sundance 2026, uno de los eventos más influyentes del cine independiente. Allí, Charli XCX sorprendió con una propuesta audaz: una sátira de sí misma en clave de ficción pop, que juega con los límites entre la autobiografía, la fantasía y el exceso estético.
La crítica destacó el enfoque irónico y autorreferencial de la película, que toma elementos de su vida pública para construir un relato surrealista sobre una estrella del pop atrapada entre la adicción a la validación y el vértigo del deseo.
Charlotte Aitchison, más conocida como Charli XCX, es una de las artistas más influyentes de la última década dentro del pop alternativo. Con discos rupturistas como Pop 2 y Crash, supo construir un imaginario que mezcla fiesta, angustia, vanguardia y cultura digital.
Con The Moment, la artista traslada esa visión al lenguaje cinematográfico, apostando por un formato híbrido, provocador y autorreflexivo.
Con este film, la cantante británica da un paso más en su evolución artística. La película ofrece a sus fans argentinos la posibilidad de vivir su mundo creativo en pantalla grande, en una fecha única que fusiona música, emociones y cine. La cita: lunes 26 de febrero, en cines seleccionados.