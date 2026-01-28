Se estrena el 26 de febrero

“The Moment”, la película de Charli XCX, llega a los cines de Argentina

La cantante británica estrenará su esperada película en salas de cine de todo el mundo, incluida Argentina. El film, que combina música, performance y una mirada íntima sobre la fama y la identidad, podrá verse en funciones limitadas en distintas ciudades del país.