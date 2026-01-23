#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
“Hollywood te arruina moralmente”

La cruda confesión de Antonio Banderas sobre la fama y sus consecuencias

El actor español habló sin filtros sobre los efectos de la industria del cine en su vida personal y profesional. Reflexionó sobre la presión, la pérdida de identidad y su nuevo enfoque artístico.

La confesión de Antonio Banderas. Crédito: Reuters.La confesión de Antonio Banderas. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

Con más de 40 años de carrera y una trayectoria consagrada en el cine internacional, Antonio Banderas sorprendió con una confesión tan honesta como contundente: “Hollywood te arruina moralmente”.

El actor malagueño compartió su visión más íntima sobre la industria cinematográfica en una entrevista, donde reflexionó sobre el costo real de la fama, la exposición mediática y la lucha por preservar la identidad en medio del éxito.

FILE PHOTO: Antonio Banderas in Dior poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Eric Gaillard/File PhotoAntonio Banderas sobre la fama y sus consecuencias. Crédito: Reuters.

La presión constante de la industria

Durante la charla, Banderas describió el universo de Hollywood como un entorno competitivo y desgastante. “Hay una especie de tortura china, en la que no paras. Y eso te va robando cosas, te va transformando”, expresó.

Según explicó, detrás del brillo de los premios y las alfombras rojas, la industria somete a los artistas a una presión continua que, con el tiempo, puede afectar su equilibrio emocional y su integridad.

La exposición permanente, la sobreinterpretación de sus palabras y la falta de intimidad fueron, para él, señales claras de una progresiva deshumanización. “Empiezas a comportarte de otra manera, se pierde un poco la naturalidad”, confesó, al tiempo que advirtió que ese sistema puede llevar a muchas personas a perder de vista quiénes son en realidad.

Mirá tambiénAntonio Banderas probó un vino de 1728 y su reacción se hizo viral

El infarto como punto de inflexión

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Banderas recordó el infarto que sufrió en 2017, hecho que marcó un antes y un después en su vida. Esa experiencia lo obligó a detenerse, repensar sus prioridades y reevaluar su vínculo con la industria del entretenimiento.

“Me di cuenta de que necesitaba reconectar con lo esencial”, dijo. A partir de entonces, dejó de aceptar proyectos guiado solo por el éxito o la visibilidad, y comenzó a enfocarse en propuestas más auténticas, con mayor conexión emocional y creativa.

Spanish actor Antonio Banderas poses on the red carpet before the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Madrid, February 7, 2015. REUTERS/Javier Barbancho (SPAIN - Tags: ENTERTAINMENT) españa madrid Antonio Banderas gala de entrega de los premios Goya 2015 premios GoyaBanderas describió el universo de Hollywood como un entorno competitivo y desgastante. Crédito: Reuters.

De Hollywood a Málaga

Hoy, Antonio Banderas está plenamente involucrado en el desarrollo del Teatro del Soho en Málaga, su ciudad natal, un proyecto cultural propio que le permite explorar nuevas formas de expresión artística y recuperar el control sobre su obra.

“Ni Hollywood ni nada. Este es el proyecto de mi vida”, afirmó con convicción. Para el actor, el verdadero éxito no pasa por los premios ni por los contratos millonarios, sino por hacer lo que uno ama, con libertad y verdad.

Mirá tambiénEl dolor de Antonio Banderas por la muerte de Verónica Echegui

La fama bajo la lupa

Las palabras de Banderas se suman a una creciente corriente de artistas que eligen romper el silencio sobre los efectos negativos del sistema de entretenimiento global. Más allá de su carrera exitosa, su testimonio resuena por su humanidad, su valentía y su capacidad de poner en palabras lo que muchos viven pero pocos se atreven a decir.

“Hollywood no es el enemigo, pero hay que aprender a sobrevivir sin perderse en el camino”, resumió Banderas, en una frase que encierra la profundidad de su experiencia y la madurez con la que hoy observa su recorrido.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Show
Cine Series Televisión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro