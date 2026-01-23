Emma Stone rompe récords en los Oscar 2026 y reescribe las reglas de Hollywood

Emma Stone volvió a hacer historia. La actriz estadounidense de 37 años alcanzó un nuevo récord en los Premios Oscar 2026, al convertirse en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones a lo largo de su carrera, un logro que hasta ahora ostentaba la legendaria Meryl Streep.
El reconocimiento llegó tras su doble postulación por la película Bugonia, donde fue nominada como Mejor Actriz y también como productora en la categoría de Mejor Película. Con esta doble candidatura, Stone confirma su evolución artística y su influencia creciente en la industria cinematográfica.
Emma Stone reescribe las reglas de Hollywood. Crédito: Reuters.
Un ascenso meteórico y consistente
Emma Stone ya había dejado su marca en la historia de los premios con películas como Birdman (2014), La La Land (2016) —por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz—, The Favourite (2018) y Poor Things (2023), donde también fue reconocida como productora.
Ahora, con Bugonia, vuelve a ser centro de atención por partida doble, consolidando su perfil como una figura multifacética capaz de liderar tanto frente a cámara como detrás de escena. Este año, comparte la categoría de Mejor Película con otros grandes nombres de la industria, pero su presencia como actriz y productora la distingue de manera especial.
El nuevo récord ubica a Emma Stone como la mujer más joven en acumular siete nominaciones al Óscar, superando por un año el registro de Meryl Streep en 1988, quien tenía 38 cuando alcanzó la misma cifra.
La única persona en haberlo logrado a una edad menor fue Walt Disney, aunque en un contexto muy distinto, dado que sus postulaciones eran principalmente por cortos y largometrajes animados.
Este logro no solo confirma el talento sostenido de Stone, sino también el cambio en las dinámicas de poder en Hollywood, donde cada vez más mujeres ocupan roles clave en la producción y el desarrollo creativo.
El nuevo récord ubica a Emma Stone como la mujer más joven en acumular siete nominaciones. Crédito: Reuters.
El contexto de los Oscar 2026
La edición número 98 de los Premios de la Academia está marcada por múltiples récords. Además de Stone, se destacan Timothée Chalamet, quien sumó su tercera nominación consecutiva, y la película Sinners, que lidera con el mayor número de candidaturas del año.
La ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y todas las miradas estarán puestas en Emma Stone, quien podría sumar su segundo Óscar como actriz y el primero como productora.
Stone se ha mantenido alejada del estrellato tradicional de Hollywood, apostando por proyectos autorales, desafiantes y con mirada propia. Su capacidad para elegir guiones potentes, formar alianzas creativas y apostar por historias con perspectiva la han convertido en una referente de la nueva generación.
Con este nuevo récord, Emma Stone no solo entra en los libros de historia del cine, sino que también marca un camino para las futuras actrices-productoras que buscan dejar una huella más allá del plano actoral.