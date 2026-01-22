Pecadores rompe el récord de Titanic al obtener la mayor cantidad de nominaciones en la historia

La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, se convirtió este jueves en la producción con más nominaciones en la historia de los Premios de la Academia al obtener 16 candidaturas para la 98ª edición de los Oscar, superando a clásicos como Titanic y La La Land. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.
Récord histórico en Hollywood
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones para los Premios Oscar 2026 y Sinners dominó la lista con 16 menciones, estableciendo un nuevo récord absoluto. Hasta ahora, la marca era de 14 nominaciones, compartida por All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).
Entre las principales categorías en las que fue nominada se encuentran Mejor Película, Mejor Director para Ryan Coogler, Mejor Actor para Michael B. Jordan, y categorías técnicas como guion original, cinematografía y efectos visuales.
Una mezcla de géneros y reconocimiento técnico
Sinners es un filme que combina elementos de terror, música y drama histórico, ambientado en el sur de Estados Unidos durante la era de segregación racial. Su estilo audaz y su narrativa profunda le valieron el reconocimiento de los votantes de la Academia en prácticamente todas las ramas técnicas y artísticas.
La película también incluye nominaciones en categorías como Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original por “I Lied To You”, y un nuevo galardón introducido este año: Mejor Casting.
One Battle After Another, con 13 nominaciones, incluyendo categorías principales.
Frankenstein, Marty Supreme y Hamnet, cada una reconocida en múltiples apartados.
La diversidad de géneros y procedencias de las películas nominadas refleja una creciente inclusión global en la industria cinematográfica.
Delroy Lindo acepta el premio a Mejor Reparto y Elenco por "Sinners" en la 31.ª edición de los Critics Choice Awards. REUTERS/Mario Anzuoni
El récord de Sinners no solo representa un hito para su equipo creativo, sino también un momento simbólico para el cine contemporáneo, donde géneros tradicionalmente marginados como el horror encuentran un lugar destacado en la temporada de premios. La gala de los Oscar 2026, que se transmitirá en vivo desde Los Ángeles, promete ser una de las más competitivas de los últimos años.