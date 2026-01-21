Premios Razzie 2026: las películas que compiten por ser las peores del año
Los Golden Raspberry Awards dieron a conocer las nominaciones y pusieron en el centro de la escena a producciones de alto perfil, remakes y grandes apuestas que quedaron señaladas entre lo más cuestionado del cine.
"Blancanieves" es una de las más nominadas a los Premios Razzie.
Los Golden Raspberry Awards dieron a conocer las nominaciones para su 46ª edición, los premios que cada año señalan a las producciones más cuestionadas de la industria cinematográfica. Conocidos popularmente como los “Oscar a lo peor del año”, los Razzie 2026 vuelven a generar polémica con una lista encabezada por la versión live action de Blancanieves y la remake de La guerra de los mundos.
Ambas producciones lideran el ranking negativo con seis nominaciones cada una, en una edición marcada por la presencia de grandes estudios, figuras consagradas y estrenos que no lograron convencer ni a la crítica ni al público.
Además de Blancanieves y La guerra de los mundos, otras películas que concentran múltiples menciones son The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31, todas incluidas en la categoría de peor película. El listado refleja una tendencia que se repite en los Razzie: remakes, secuelas y grandes producciones que no cumplieron con las expectativas.
En el rubro de peor remake, copia o secuela, vuelven a aparecer títulos conocidos como Sé lo que hiciste el verano pasado, Five Nights at Freddy’s 2, Los Pitufos y nuevamente Blancanieves y La guerra de los mundos, consolidando su presencia en varias ternas.
Actuaciones bajo la lupa
Las categorías interpretativas también reúnen nombres de peso. Abel “The Weeknd” Tesfaye fue nominado como peor actor por su participación en Hurry Up Tomorrow, donde interpreta una versión ficticia de sí mismo. La película acumula cinco nominaciones y se posiciona como una de las más criticadas del año.
Ice Cube en "La guerra de los mundos", de más nominadas a los Razzie 2026.
El músico competirá en esa categoría con Dave Bautista (Tierras perdidas), Ice Cube (La guerra de los mundos), Scott Eastwood (Alarum) y Jared Leto (Tron: Ares). En el apartado de peor actriz figuran Ariana DeBose (Love Hurts), Milla Jovovich (Tierras perdidas), Natalie Portman (La fuente de la juventud), Rebel Wilson (Bride Hard) y Michelle Yeoh (Star Trek: Section 31).
También hay menciones llamativas en los roles secundarios, con nominaciones para Nicolas Cage, Sylvester Stallone y Greg Kinnear, entre otros.
Combinaciones insólitas
Una de las categorías más comentadas de cada edición es la de peor combinación en pantalla. Este año, los nominados incluyen a James Corden y Rihanna por Los Pitufos; Ice Cube y su cámara de Zoom en La guerra de los mundos; Robert De Niro interpretándose a sí mismo en dos roles en The Alto Knights; y The Weeknd junto a lo que los organizadores definieron como “su ego colosal”.
Los Razzie "premian" lo peor del año en el cine.
En cuanto a la dirección, figuran nombres como Marc Webb (Blancanieves), los hermanos Russo (The Electric State), Trey Edward Shults (Hurry Up Tomorrow) y Olatunde Osunsanmi (Star Trek: Section 31). Las críticas se completan con los guiones, donde varias de estas producciones repiten nominación.
La lista completa de los Razzie 2026
Peor película: The Electric State, Hurry Up Tomorrow, Blancanieves, Star Trek: Section 31, La guerra de los mundos
Peor actor: Dave Bautista, Ice Cube, Scott Eastwood, Jared Leto, Abel “The Weeknd” Tesfaye