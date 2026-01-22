Oscar 2026: se conocieron los nominados y "Belén" quedó fuera de carrera
La Academia estadounidense anunció las candidaturas para la 98.ª edición de sus Premios: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supremo”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes” lideran la lista. La película argentina quedó en la puerta de una categoría que tiene dos compitiendo también en la mayor.
La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, con transmisión en vivo y la conducción, por segundo año consecutivo, del comediante Conan O’Brien. Foto: Gentileza Oscars
La carrera rumbo a los Premios Oscar 2026 ya está oficialmente en marcha. Este jueves se dieron a conocer las nominaciones para la 98.ª edición de los galardones más importantes del cine mundial, cuya ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, con transmisión en vivo y la conducción, por segundo año consecutivo, del comediante Conan O’Brien.
Tal como anticipaban los pronósticos, la lista de nominados confirma el fuerte protagonismo de grandes autores y producciones ambiciosas. “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, Pecadores, de Ryan Coogler, y “Hamnet”, dirigida por Chloé Zhao, aparecen entre los títulos más repetidos en las principales categorías, en un año que además marca el debut del premio a Mejor Casting, nueva incorporación al palmarés de la Academia.
“Pecadores”, de Ryan Coogler es la más nominada, compitiendo en 15 categorías. Foto: Gentileza HBO Max
Las favoritas
En la categoría reina, Mejor Película, competirán diez producciones: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supremo”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes”. El listado refleja un equilibrio entre cine de autor, apuestas industriales y relatos históricos o intimistas.
En Mejor Dirección, el duelo también promete ser de alto nivel, con nominaciones para Chloé Zhao, Josh Safdie, Paul Thomas Anderson, Joachim Trier y Ryan Coogler, confirmando una temporada especialmente sólida en términos creativos.
“Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn, está presente en 13 rubros. Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures
Actuaciones y rubros técnicos
Las categorías interpretativas reúnen a figuras consagradas y nuevas consagraciones. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Wagner Moura competirán por el Oscar a Mejor Actor, mientras que Emma Stone, Jessie Buckley y Renate Reinsve encabezan la terna de Mejor Actriz. En los rubros técnicos, “Frankenstein”, “Pecadores” y “Una batalla tras otra” se repiten en áreas clave como Fotografía, Sonido, Diseño de Producción y Banda Sonora.
Sin presencia argentina
Uno de los datos que más repercusión generó en el ámbito local fue la ausencia de Argentina en la categoría Mejor Película Internacional. El largometraje “Belén”, dirigido por Dolores Fonzi y basado en un caso real ocurrido en Tucumán, no logró ingresar a la nómina final, pese a figurar entre las posibilidades previas.
La película, protagonizada por Camila Pláate y la propia Fonzi, reconstruye la historia de una joven acusada en 2014 de homicidio agravado por el vínculo tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público, y había despertado expectativas por su temática social y su recorrido internacional. Finalmente, la terna quedó integrada por “El agente secreto” (Brasil), “Sirāt” (España), “It Was Just an Accident” (del iraní Jafar Panahi pero compitiendo por Francia), “Valor sentimental” (Noruega) y “The Voice of Hind Rajab” (Túnez).
Junto a “Belén”, también quedaron fuera de competencia títulos de países como Alemania, India, Japón, Corea del Sur, Palestina y Suiza, en una de las categorías más competitivas del año. Un dato a tener en cuenta es que cuatro de las que quedaron en competencia fueron estrenadas en Estados Unidos y ganaron el derecho a competir en otras categorías; incluso dos de ellas están en la decena que va por el premio mayor (la brasileña y la noruega) lo que las pone en la primera línea para este premio internacional.
Cuenta regresiva hacia la gala
Con las nominaciones ya confirmadas, Hollywood entra en la recta final hacia una ceremonia que promete ser intensa y diversa, con 24 categorías en juego y un mapa cinematográfico que combina miradas globales y grandes nombres de la industria. El 15 de marzo, la alfombra roja y las estatuillas doradas volverán a concentrar la atención del mundo, mientras el cine argentino deberá esperar una nueva oportunidad para regresar a la disputa internacional.
La lista completa
Mejor Película
-“Bugonia”
-“F1”
-“Frankenstein”
-“Hamnet”
-“Marty Supremo”
-“Una batalla tras otra”
-“El agente secreto”
-“Valor sentimental”
-“Pecadores”
-“Sueños de trenes”
Mejor Dirección
-Chloe Zhao, “Hamnet”
-Josh Safdie, “Marty Supremo”
-Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”
-Joaquim Trier, “Valor sentimental”
-Ryan Coogler, “Pecadores”
Mejor Actor Protagonista
-“Timothée Chalamet, “Marty Supremo”
-“Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”
-“Ethan Hawke, “Blue Moon”
-“Michael B. Jordan, “Pecadores”
-“Wagner Moura, “El agente secreto”
Mejor Actriz Protagonista
-Jesse Buckley, “Hamnet”
-Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
-Kate Hudson, Song Sung Blue”
-Renata Reinsve, “Valor sentimental”
-Emma Stone, “Bugonia”
Mejor Actor de Reparto
-Benicio del Toro, “Una batalla tras otra”
-Jacob Elordi, “Frankenstein”
-Delroy Lindo, “Pecadores”
-Sean Penn, “Una batalla tras otra”
-Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
Mejor Actriz de Reparto
-Elle Fanning, “Valor sentimental”
-Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
-Amy Madigan, “La hora de la desaparición”
-Wunmi Mosaku, “Pecadores”
-Teyana Taylor, “Una batalla tras otra”
Mejor Guión Adaptado
-“Bugonia”
-“Frankenstein”
-“Hamnet”
-“Una batalla tras otra”
-“Sueños de trenes”
Mejor Guión Original
-“Blue Moon”
-“Fue solo un accidente”
-“Marty Supremo”
-“Valor sentimental”
-“Pecadores”
Mejor Cortometraje Animado
-“Butterfly”
-“Forevergreen”
-“The Girl Who Cried Pearls”
-“Retirement Plan”
-“The Three Sisters”
Mejor Diseño de Vestuario
-“Avatar: Fuego y cenizas
-“Frankenstein”
-“Hamnet”
-“Marty Supremo”
-“Pecadores”
Mejor Dirección de Casting
-“Hamnet”
-“Marty Supremo”
-“Una batalla tras otra”
-“El agente secreto”
-“Pecadores”
Mejor Cortometraje de Ficción
-“Butcher’s Stain”
-“A Friend of Dorothy”
-“Jane Austen’s Period Drama”
-“The Singers”
-“Two People Exchanging Saliva”
Mejor Maquillaje y Peinado
-“Frankenstein”
-“La hermanastra fea”
-“Pecadores”
-“La máquina”
-“Kokuho”
Mejor Banda Sonora Original
-“Bugonia”
-“Frankenstein”
-“Hamnet”
-“Una batalla tras otra”
-“Pecadores”
Mejor Película Animada
-“Arco”
-“Elio”
-“Las guerreras K-Pop”
-“Little Amélie or the Character of Rain”
-“Zootopia 2”
Mejor Fotografía
-“Frankenstein”
-“Marty Supremo”
-“Una batalla tras otra”
-“Pecadores”
-“Sueños de trenes”
Mejor Largometraje Documental
-“Alabama: presos del sistema”
-“Abrázame en la luz”
-“Cutting Through Rocks”
-“Mr. Nobody contra Putin”
-“La vecina perfecta”
Mejor Cortometraje Documental
-“All the Empty Rooms”
-“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”