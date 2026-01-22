Se entregarán el 15 de marzo

Oscar 2026: se conocieron los nominados y "Belén" quedó fuera de carrera

La Academia estadounidense anunció las candidaturas para la 98.ª edición de sus Premios: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supremo”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes” lideran la lista. La película argentina quedó en la puerta de una categoría que tiene dos compitiendo también en la mayor.