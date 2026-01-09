Britney Spears regresa a los escenarios, pero excluye a Estados Unidos de su gira
La estrella del pop anunció su esperado retorno a la música tras más de siete años alejada de los escenarios. La sorpresa: no actuará en su país natal. Europa y Australia serían los destinos elegidos, y no descarta presentarse junto a su hijo.
Britney Spears regresa a los escenarios. Crédito: Reuters.
Britney Spears, ícono del pop mundial, confirmó su regreso a los escenarios luego de un prolongado retiro artístico que comenzó en 2018. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, la cantante de 44 años sorprendió a sus seguidores al revelar que está planeando una serie de presentaciones… aunque dejó en claro que no incluirán a Estados Unidos.
“Regresaré a los escenarios, pero no en Estados Unidos. Es una decisión que tomé por razones extremadamente sensibles”, expresó Spears, sin brindar más detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esta determinación.
Britney excluye a Estados Unidos de su gira. Crédito: Reuters.
Una etapa marcada por la introspección
Lejos de los grandes estadios o producciones masivas, Britney adelantó que su regreso será en un formato más íntimo y personal. Describió que se imagina “sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello atada en un moño”, en países como el Reino Unido y Australia, dos de los mercados donde conserva una sólida base de fans.
En el mismo posteo, compartió que le regaló un piano a su hijo menor, quien hoy tiene 19 años, y que espera poder subirse al escenario junto a él. “Es una gran estrella”, escribió con orgullo, dando a entender que la conexión familiar será un eje central en esta nueva etapa.
Una etapa marcada por la introspección. Crédito: Reuters.
Una ruptura con el pasado
Desde su última actuación en octubre de 2018, Britney Spears enfrentó una intensa batalla judicial para recuperar el control de su vida, en especial luego de los años bajo la tutela de su padre, Jamie Spears. Este conflicto legal y emocional fue ampliamente seguido por los medios y derivó en un fuerte movimiento global de apoyo bajo el lema #FreeBritney.
La cantante no especificó si la decisión de excluir a Estados Unidos de su gira está relacionada con ese pasado, pero sus palabras dejan entrever que la herida sigue abierta: “No estoy lista para presentarme en Estados Unidos. Quizás algún día… pero no ahora”.
La reaparición de Britney Spears genera expectativa entre sus seguidores, que desde hace años esperan verla nuevamente sobre un escenario. Esta nueva etapa, marcada por una estética más sencilla y un enfoque centrado en la música como herramienta de sanación, marca un quiebre con su imagen anterior de megaestrella pop bajo presión constante.
“Es un ciclo que se cierra, y otro que comienza”, deslizó la artista, quien parece haber reencontrado en la música una forma de expresar su libertad, lejos de las exigencias del pasado.