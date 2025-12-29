Britney Spears lanzó un filoso mensaje contra su familia tras las fiestas navideñas

Britney Spears volvió a ser noticia por un polémico mensaje publicado en redes sociales, donde criticó con ironía a su familia por haber sido excluida de las celebraciones navideñas.
La estrella del pop compartió un irónico posteo en redes sociales en el que criticó duramente a sus familiares por haberla excluido de las celebraciones navideñas. Mientras pasó las fiestas con su hijo menor en Los Ángeles, el resto de su familia, incluidos su hermana Jamie Lynn y su hijo mayor, compartieron la Navidad en Luisiana.
Mientras ella pasó la Nochebuena y la Navidad en Los Ángeles junto a su hijo menor, Jayden, el resto de su familia –incluyendo su hermana Jamie Lynn Spears y su hijo mayor, Sean Preston– compartió las festividades en Luisiana.
Las tensiones dentro del clan Spears no son nuevas. Desde el fin de su tutela en 2021, la cantante ha expresado en varias ocasiones su malestar y dolor por lo que vivió durante esos años, señalando directamente a su padre, a su hermana y a otros miembros del entorno familiar.
"Feliz Navidad tardía a mi hermosa familia que nunca me ha faltado el respeto, ni me ha hecho daño, ni ha causado un trauma increíble…", escribió Britney en su cuenta oficial de Instagram, acompañando el texto con una imagen navideña. El tono sarcástico del mensaje dejó entrever una crítica directa y profunda hacia sus parientes.
Aunque el mensaje no mencionó nombres propios, fue interpretado como una respuesta al hecho de haber sido excluida de las celebraciones familiares, que sí incluyeron a su hijo mayor y a otros miembros del círculo Spears.
Desde que recuperó su libertad legal, Britney ha contado públicamente los abusos que, según ella, sufrió durante los más de 13 años bajo tutela. La artista asegura que fue víctima de un control extremo y que su familia no solo no la protegió, sino que fue cómplice del sistema que la mantuvo aislada y manipulada.
A pesar de algunos intentos por reconstruir el vínculo, especialmente con sus hijos, la cantante aún muestra heridas abiertas y desconfianza hacia quienes formaron parte de su entorno más íntimo.
En los últimos meses, Britney Spears ha intentado reconstruir la relación con sus hijos, especialmente con Jayden, con quien compartió las fiestas en Los Ángeles. Su hijo mayor, Sean Preston, mantiene una relación más distante, y su decisión de pasar la Navidad con otros familiares refleja el delicado equilibrio emocional que atraviesa la cantante en el plano familiar.
Pese a los esfuerzos, los vínculos rotos durante los años de tutela aún no logran recomponerse del todo.
Tras la publicación del posteo, ningún integrante de la familia Spears respondió públicamente al mensaje de Britney. Sin embargo, en redes sociales, miles de fanáticos expresaron su apoyo a la cantante, recordando los años en que lideraron el movimiento #FreeBritney para lograr su liberación de la tutela.
Muchos interpretaron la publicación como una forma de catarsis personal, mientras otros lamentaron que las heridas familiares sigan abiertas.