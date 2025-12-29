Conflicto familiar

Britney Spears lanzó un filoso mensaje contra su familia tras las fiestas navideñas

La estrella del pop compartió un irónico posteo en redes sociales en el que criticó duramente a sus familiares por haberla excluido de las celebraciones navideñas. Mientras pasó las fiestas con su hijo menor en Los Ángeles, el resto de su familia, incluidos su hermana Jamie Lynn y su hijo mayor, compartieron la Navidad en Luisiana.