Todos los detalles del nuevo álbum de Taylor Swift “The Life of a Showgirl”

Taylor Swift presentó este miércoles su duodécimo album de estudio titulado “The Life of a Showgirl” en el podcast “New Hegiths” presentado por Jason y Travis Kelce, su actual pareja.
Una de las cantantes más trascendentales de la actualidad presentó la tapa de su duodécimo álbum en el podcast “New Heights” y brindó detalles sobre esta nueva era.
Estará a la venta y en las plataformas de música el próximo 3 de octubre, fecha que los “swifties” esperan con muchas ansias y así lo hicieron saber en todas las redes sociales.
La gran sorpresa de esta obra es que incluye una colaboración con Sabrina Carpenter, una cantante pop en ascenso estos años, que lanzará su séptimo álbum el 29 de agosto "Man's Best Friends" y que fue telonera de "The Eras Tour" en la fase latinoamericana.
1- The Fate of Ophelia
2- Elizabeth Taylor
3- Opalite
4- Father Figure
5- Eldest Daughter
6- Ruin the Friendship
7- Actually Romantic
8- Wi$h Li$t
9- Wood
10- Cancelled!
11- Honey
12- The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter
Taylor comentó en el podcast que escribió y llevó adelante la producción de este álbum mientras realizaba la pierna europea de su última gira “The Eras Tour”, que comenzó en mayo y terminó en agosto de 2024.
Aseguró que realmente estaba viviendo la vida de una showgirl y quería dejarlo plasmado en sus letras, incluyendo todo lo que sucedía tras bambalinas.
Se espera que las canciones contengan melodías infectosas y contagiosas, con letras vividas, enfocadas e intencionales. Esto marca el regreso de Taylor a un sonido pop vibrante junto a los productores suecos Max Martin y Shellback, diferenciandose de sus últimos álbumes y acercandose a sonidos como los de "1989" y "Reputation", con quién formó parte junto a ellos.
La artista destacó que, por primera vez, el proceso creativo se limitó a este trío, sin la participación de otros colaboradores habituales. “Estos chicos son unos genios”, afirmó Taylor, quien resaltó el enfoque definido y la energía renovada que aportaron al disco.
La colaboración exclusiva con Martin y Shellback apunta a un regreso al pop mainstream, con melodías pegajosas y una producción pulida.
La portada del álbum fue controversial, sobre todo en X. Taylor explicó que el arte detrás del álbum está muy bien pensada y tiene todo un simbolismo que la caracteriza: “Quería que la portada de este álbum reflejara como finalizabam mis días mientras hacía "The Eras Tour", en una bañera”.
Aseguró que está muy agradecida por su libertad para crear y por el apoyo de sus fans.
En esta nueva era la éstetica no está al azar -como nada con Taylor Swift-. El arte fue realizado por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott y muestran a la cantante con un corpiño brillante y accesorios típicos de una corista, en un collage dominado por el color naranja Portofino.
En una de las imágenes, la artista aparece con una peluca negra, plumas rosas y un tocado de cristal, sentada en un vestidor ornamentado. Taylor explicó que el naranja simboliza “lo que pasaba en mi interior” durante la gira.
El color naranja será el protagonista en esta nueva era. Ahora solo queda esperar al lanzamiento de "The Life of a Showgirl" que hará colapsar a los rankings y a las redes sociales.
