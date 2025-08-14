Taylor Swift reveló la tapa de su duodécimo álbum "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift anunció en la noche de este martes la tapa de su nuevo álbum, el número 12 de su discrografía, "The Life of a Showgirl".
Este miércoles la cantante estadounidense reveó en su sitio web la tapa de su nuevo álbum. Además, participó del podcast "New Heights" y brindó detalles. Las redes sociales estallaron con este anuncio.
Taylor Swift anunció en la noche de este martes la tapa de su nuevo álbum, el número 12 de su discrografía, "The Life of a Showgirl".
Además, en el mismo momento pariticipó del podcast semanal que se transmitió por streaming en Youtube "New Heights", presentado por los hermanos Jason Kelce, ex centro de los Philadelphia Eagles, y Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs y novio de Taylor.
En el programa presentó la tapa de su álbum, habló sobre la recuperación de sus masters este año, su última extensa gira "The Eras Tour" -que la trajo a la Argentina en 2023- y los hobbies acutales en su tiempo libre junto a su pareja.
El duodécimo álbum de Taylor Swift, que fue revelado este miércoles, estará a la venta y en las plataformas de música el próximo 3 de octubre.
La gran sorpresa es que incluye una colaboración con Sabrina Carpenter, una cantante pop en ascenso estos años y que fue telonera de "The Eras Tour" en la fase latinoamericana.
Taylor Swift comentó sobre el hito reciente más importante de su carrera, la recuperación de los masters de sus primeros seis álbumes: Debut, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation.
Expresó lo emocionante que fue tanto para ella como para su familia y equipo. "Pensaba todos los días en que algo me faltaba", aseguró en el podcast y agregó: "Decidí realizar las regrabaciones de cada álbum para ser la dueña de mi música".
Además, confirmó que luego de que la gira terminó, se acercaron e hicieron una propuesta de compra, con el objetivo de conseguir el total de sus másters.
"Quería ser la dueña de mi música, no tener sólo un porcentaje. Nunca fue una cuestión económica, de ganar dinero. Esos máster contenían toda mia vida, mi diario íntimo era ese cátalogo", sostuvo completamente emocionada, a punto de quebrarse.
Asimismo, manifestó que todo esto jamás se podría haber hecho sin la ayuda de sus fans: "Gracias a ellos fue la razón por la que todo esto se pudo llevar a cabo", expresó.
Swift describió su última gira como "perfecta" y resaltó el comportamiento de sus fans, las diversas generaciones que se acercaron a su música y las tradiciones que se crearon alrededor de su tour.
En la actualidad, lejos de los escenarios -por ahora- se encuentra llevando una vida en pareja junto a Travis Kelce, concentrándose en crear nueva música, cocinar y pasar los días con familias y amigos.
