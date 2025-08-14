Saldrá a la venta el 3 de octubre

Taylor Swift reveló la tapa de su duodécimo álbum "The Life of a Showgirl"

Este miércoles la cantante estadounidense reveó en su sitio web la tapa de su nuevo álbum. Además, participó del podcast "New Heights" y brindó detalles. Las redes sociales estallaron con este anuncio.