Del under al Radar de la escena urbana argentina

Quién es Ramma, el artista que cortó avenida Corrientes para mostrar su álbum

Frente a más de 3.000 personas, Ramiro Valentín presentó “RV”, que ya supera los 7.4 millones de reproducciones. Dentro de una caja de cristal gigante, el artista profundizó la narrativa conceptual del disco, retomando la experiencia íntima que había presentado previamente en una pre escucha sold out en el Complejo C.