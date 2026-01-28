Quién es Ramma, el artista que cortó avenida Corrientes para mostrar su álbum

Frente a más de 3.000 personas, Ramma transformó la Avenida Corrientes en un escenario a cielo abierto para presentar “RV”, su último álbum con colaboraciones internacionales como Kid Voodoo (Chile) y Lia Kali (España). Dentro de una caja de cristal gigante, el artista profundizó la narrativa conceptual del disco, retomando la experiencia íntima que había presentado previamente en una pre escucha sold out en el Complejo C.
Con solo 21 años, Ramma (Ramiro Valentín) se posiciona como una de las nuevas voces de la música argentina actual. Con un oído absoluto y una identidad artística marcada por la fusión de trap, rap, R&B, balada y rock, comenzó su carrera en 2020 y rápidamente se destacó por su versatilidad sonora y su enfoque conceptual. En 2022, su álbum “Inmortal” debutó en el puesto #8 del Top Álbumes Debut Global y fue presentado ante más de 10.000 personas en el Buenos Aires Trap 2024, además durante 2025 fue seleccionado por Spotify para su programa Radar, consolidando su proyección internacional.
Su más reciente álbum, “RV”, ya supera los 7,4 millones de reproducciones y fue el eje de la intervención artística realizada el sábado 24 de enero en la Avenida Corrientes. En un formato 360°, Ramma llevó el universo del disco al espacio público, alterando la rutina urbana del centro porteño. La actividad se desarrolla en el marco de Corrientes 24H, como parte de la programación de Verano en la Ciudad, una iniciativa que busca revalorizar la ciudad a través de experiencias culturales y convertir a Buenos Aires en un escenario abierto durante todo el verano.
Identidad creativa
Criado en Trelew, en un entorno familiar profundamente melómano, Ramma desarrolló desde temprana edad una relación intensa con la música, marcada por la experimentación instrumental y una formación autodidacta que define su proceso creativo. En 2022 inició una trilogía conceptual que consolidó su identidad artística: “Incrédulo”, donde exploró sus primeras búsquedas; “Intrépido”, un salto creativo que amplió su universo sonoro; e “Inmortal” (2025), obra que marcó su madurez. Estos tres discos funcionan como un registro íntimo de su crecimiento personal y artístico, reflejando el paso de la adolescencia a la adultez.
Durante 2025, Ramma profundizó su proyección internacional con el Inmortal World Tour, con presentaciones agotadas en distintos países y su participación en Cosquín Rock Uruguay. RV representa la etapa más personal y conceptual de su carrera: once canciones que condensan una búsqueda sonora versátil, entre lo melódico, lo experimental y lo energético, atravesada por un relato íntimo y universal. El álbum cuenta con la participación de productores clave de la nueva generación como Tadu Vázquez, Tiano, Dazen, Ignacio Jacobo, Agus Ramasso, Nacho Algorta y el propio Ramma.
Ramma continúa desarrollando nuevos proyectos que expanden su universo sonoro y fortalecen su vínculo con el público. Su obra combina sensibilidad, riesgo y una búsqueda emocional constante que lo posicionan como una de las figuras más interesantes de su generación