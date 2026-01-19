De la mano de Daddy Yankee

Bizarrap alcanzó el #1 de radios de Estados Unidos y Puerto Rico

El productor argentino, que cerró el 2025 con una sesión junto a J Balvin y comenzó el 2026 participando en un single de Gorillaz, alcanzó el primer puesto en el chart latino estadounidense y boricua, con la BZRP Music Sessions Vol. 0.