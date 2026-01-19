Bizarrap alcanzó el #1 de radios de Estados Unidos y Puerto Rico

Bizarrap continúa consolidando su proyección internacional con la BZRP Music Sessions Vol. 0 junto a Daddy Yankee, la cual alcanzó el puesto #1 en el chart latino de radios en Estados Unidos y Puerto Rico, dos de los mercados más influyentes de la industria musical global.
La colaboración entre el productor argentino y la leyenda del reggaetón se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional. La Session debutó #2 del Spotify Global Chart, y se mantuvo dentro del Top 10 en el Chart Global de Spotify.
Este lanzamiento marcó además un hecho histórico: Bizarrap se convirtió en el único artista argentino en colaborar con Daddy Yankee, en una unión que conectó generaciones y celebró el legado y la evolución de la música urbana latina.
Este desempeño se vio acompañado por otro reconocimiento a nivel internacional: Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 obtuvo la certificación Platino en España, otorgada por Promusicae, confirmando que el lanzamiento es uno de los temas más escuchados en el mercado europeo reafirmando la solidez del productor argentino a nivel global
Asimismo, a pocas semanas del lanzamiento de su colaboración con Daddy Yankee, Bizarrap cerró el año con su nueva session: BZRP Music Sessions Vol. 62/66 junto a J Balvin. La canción abre con una referencia al vallenato, género tradicional de Colombia, lo que vuelve a demostrar la capacidad del productor para reinterpretar géneros y contextos culturales desde un lenguaje propio, manteniendo su identidad y su espíritu innovador.
Con más de 19 mil millones de reproducciones acumuladas entre Spotify y YouTube, más de 20 BZRP Music Sessions en el Top 200 Global y múltiples canciones que alcanzaron el #1 Global, Bizarrap continúa ampliando los límites de la música latina y consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la escena internacional.
Días atrás presentó “Orange County”, su primer lanzamiento de 2026 y una colaboración internacional junto a Gorillaz , marcando su debut con la banda liderada por Damon Albarn. El single ya está disponible en plataformas digitales y formará parte del próximo álbum de Gorillaz, “The Mountain”, que se publicará el 27 de febrero. Producida por Gorillaz y Bizarrap, fue escrita por Damon Albarn, Kara Jackson y el propio Bizarrap.