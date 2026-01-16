Bizarrap y Gorillaz: una colaboración que une generaciones y rompe fronteras

El productor argentino Bizarrap sigue haciendo historia. Esta vez lo hace de la mano de la banda británica Gorillaz, con quienes lanzó el tema “Orange County”, una colaboración que forma parte del nuevo álbum del grupo, titulado The Mountain, que será presentado oficialmente el 27 de febrero de 2026.
La participación del joven oriundo de Ramos Mejía, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde, no solo consolida su lugar en la escena musical global, sino que representa una fusión generacional y cultural entre el universo sonoro latino y la experimentación visual y sonora de Gorillaz, liderados por Damon Albarn.
Una colaboración que une generaciones y rompe fronteras.
Electrónica, el rock y raíz latina
“Otro sueño cumplido gracias a la música”, expresó Bizarrap en sus redes sociales al anunciar esta participación. El tema “Orange County”, disponible en plataformas digitales y en vinilo de edición limitada, combina las bases electrónicas que caracterizan al productor argentino con los matices melódicos y visuales propios de Gorillaz.
Además de Bizarrap, en el track también colaboran Kara Jackson, poeta y cantante norteamericana, y la reconocida intérprete de sitar Anoushka Shankar, hija del legendario Ravi Shankar. Esta mezcla da como resultado una pieza musical que cruza continentes y estilos con naturalidad.
The Mountain es el noveno álbum de estudio de Gorillaz, y representa una evolución estética y conceptual de la banda. Albarn volvió a apostar por una diversidad de voces globales que enriquezcan la propuesta sonora. En este nuevo trabajo, además de Bizarrap, aparecen nombres como Sparks, Black Thought y el rapero argentino Trueno, con quien ya habían compartido escenario.
La presencia de estos artistas refleja el interés de Albarn por las nuevas narrativas musicales y por conectar con públicos más jóvenes y diversos.
Fusión entre estilos.
El impacto de Bizarrap
Con apenas 25 años, Bizarrap ha logrado lo que muchos artistas sueñan durante décadas: convertirse en un referente internacional sin perder su impronta. Su capacidad para adaptar su estilo a múltiples géneros —desde el freestyle hasta el pop, pasando por el trap y ahora el alt-rock— lo convierte en uno de los productores más versátiles y requeridos del momento.
Ya había trabajado con estrellas como Shakira, Residente, Nathy Peluso, Quevedo y Duki, pero esta colaboración con Gorillaz marca un nuevo nivel de legitimidad artística, siendo parte de un álbum de culto y de un proyecto con peso histórico en la industria global.
La inclusión de dos argentinos (Bizarrap y Trueno) en un disco de Gorillaz no es casualidad: representa el auge de una nueva generación de músicos latinoamericanos que ya no necesita adaptarse a la industria global, sino que la transforma desde adentro.
Bizarrap no solo suma prestigio, sino que también aporta un lenguaje sonoro joven y regional, que conecta con una audiencia global sin dejar de ser auténtico.
“Orange County” no es solo una canción: es un punto de encuentro entre lo clásico y lo nuevo, lo analógico y lo digital, lo británico y lo latino. Y en ese cruce, Bizarrap demuestra que su arte no conoce límites ni etiquetas.
A un mes del lanzamiento completo del álbum, la expectativa crece, pero el mensaje ya está claro: la música argentina está en el centro del escenario global y tiene mucho más para decir.