Cuándo sale el nuevo disco de Harry Styles y qué se sabe de su regreso musical
El regreso de un ícono del pop y un lanzamiento esperado por millones de seguidores, se concreta con un álbum que promete sorprender con un enfoque introspectivo y experimental, sin perder su esencia musical.
El anuncio se realizó este miércoles a través de los canales oficiales del artista. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Después de meses de especulaciones y señales en redes sociales, Harry Styles confirmó oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. El anuncio incluyó el título del disco y la fecha exacta de salida, marcando el regreso discográfico de uno de los artistas pop más influyentes de la última década.
Un anuncio esperado por millones de fans
El anuncio se realizó este miércoles a través de los canales oficiales del artista y fue replicado de inmediato por medios especializados y fanáticos de todo el mundo. El nuevo trabajo llevará por nombre ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ (Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente) y saldrá el 6 de marzo tanto en plataformas digitales como en formato físico.
Se trata del primer álbum de estudio de Styles desde Harry’s House (2022), un disco que no solo consolidó su perfil solista tras la etapa en One Direction, sino que también le valió múltiples premios internacionales y un reconocimiento transversal de la crítica.
El cantante compartió en sus redes sociales la tapa del nuevo álbum.
Qué se sabe del nuevo disco
Según adelantaron fuentes cercanas al proyecto, el nuevo álbum fue grabado entre Londres, Los Ángeles y varias locaciones itinerantes durante los descansos de su última gira mundial. El material promete un giro estético y sonoro, con una impronta más introspectiva y experimental, aunque sin abandonar el pulso pop que caracteriza al cantante.
Desde Billboard señalaron que el disco contará con canciones escritas en colaboración con productores habituales de Styles y algunos nombres nuevos dentro de la escena alternativa, lo que refuerza la expectativa por un sonido renovado.
El lanzamiento será simultáneo a nivel mundial, por lo que los fans de América Latina —incluido México— podrán acceder al nuevo álbum el mismo día que en Estados Unidos y Europa. De acuerdo a lo informado, no habrá diferencias de calendario ni demoras regionales, una decisión que responde al fuerte peso del público latino en la carrera del artista.
Por el momento, no se confirmaron fechas de gira asociadas a este nuevo trabajo, aunque el anuncio reavivó los rumores sobre un posible tour internacional durante el segundo semestre del año.
Cada nuevo paso de Harry Styles suele convertirse en un acontecimiento cultural. REUTERS/Mario Anzuoni
Un regreso que vuelve a marcar agenda
Cada nuevo paso de Harry Styles suele convertirse en un acontecimiento cultural. Su capacidad para combinar música, estética y discurso generacional lo mantiene como una figura central del pop global. Con este anuncio, el artista vuelve a instalarse en el centro de la escena y a renovar el vínculo con una audiencia que lo sigue de manera masiva y transversal.
El lanzamiento del álbum no solo marca una nueva etapa creativa, sino que también reabre el debate sobre hacia dónde se dirige el pop contemporáneo cuando una de sus principales figuras decide volver a reinventarse.