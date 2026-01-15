Flea debuta como solista con “Honora”: jazz, experimentación y gira mundial en 2026
El bajista de Red Hot Chili Peppers lanza su primer disco solista, titulado Honora. El álbum explora nuevos terrenos musicales y cuenta con la participación de artistas como Thom Yorke y Nick Cave. Además, anunció una gira internacional para presentar el proyecto.
Después de más de cuatro décadas al frente del bajo de Red Hot Chili Peppers, Flea —nombre artístico de Michael Balzary— sorprendió al mundo de la música con el anuncio de Honora, su álbum debut como solista, previsto para salir oficialmente el próximo 27 de marzo de 2026.
Lejos del funk-rock que caracterizó a su banda, Honora se sumerge en un universo sonoro más introspectivo, con una fuerte impronta jazzística y experimental, marcando un punto de inflexión en su carrera musical.
Un disco introspectivo
El disco está compuesto por diez temas originales en los que Flea no solo ejecuta el bajo, sino también trompeta y voces en algunas canciones, consolidando su faceta de multiinstrumentista.
Entre los colaboradores más destacados figuran: Thom Yorke (Radiohead), quien participa en el tema “Traffic Lights”; Nick Cave, aportando su inconfundible voz en una de las piezas centrales del disco; Josh Johnson saxofonista y coproductor, Jeff Parker en guitarra, Anna Butterss en bajo y Deantoni Parks en bateria.
Estos artistas completan una formación que remite más a un ensamble de jazz moderno que a una banda de rock.
El primer adelanto del álbum fue “A Plea”, lanzado en diciembre pasado, que rápidamente captó la atención de los fanáticos por su tono íntimo y su instrumentación minimalista.
Como parte de la promoción del disco, Flea también anunció una gira internacional que comenzará en mayo de 2026. La primera etapa del tour recorrerá ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa:
7 de mayo – Chicago
10 de mayo – Toronto
15 de mayo – Nueva York
21 de mayo – Berlín
28 de mayo – París
Aunque por el momento no hay fechas anunciadas para América Latina, la expectativa crece entre sus seguidores de Argentina y la región.
Lejos de tratarse de una ruptura, Honora convive con su presente en los Red Hot Chili Peppers.
Una nueva etapa para un músico inquieto
Este nuevo proyecto reafirma el espíritu inquieto y versátil de Flea. A lo largo de su carrera no solo fue pieza clave de los Red Hot Chili Peppers, sino que también participó en proyectos con músicos como Johnny Cash, Tom Waits y Damon Albarn, y exploró la actuación y la literatura.
Con Honora, da un paso al frente como solista y compositor, abriendo una etapa que lo posiciona más allá de la etiqueta de bajista de una banda icónica, y lo proyecta como un creador integral.
A pesar de este nuevo rumbo artístico, Flea continúa plenamente activo con los Red Hot Chili Peppers, banda con la que en 2022 y 2023 lanzó dos álbumes de estudio (Unlimited Love y Return of the Dream Canteen) y realizó una extensa gira mundial. Lejos de tratarse de una ruptura, Honora convive con su presente en la banda, como una vía paralela de exploración creativa.
"Necesitaba sacar esta música que tenía adentro desde hace años, sin dejar de ser parte de lo que amo con los Chili Peppers”, declaró recientemente el músico en entrevistas.