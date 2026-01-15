Gracie Abrams salta al cine: protagonizará su primera película con A24
La cantante pop, revelación de los últimos años y nominada al Grammy, debutará como actriz en “Please”, una nueva producción del prestigioso estudio independiente A24, bajo la dirección de Halina Reijn.
La reconocida artista estadounidense Gracie Abrams, una de las nuevas voces más influyentes del pop mundial, iniciará una nueva etapa en su carrera al debutar como actriz en el cine. Será la protagonista de Please, una película producida por el estudio independiente A24, que ya generó gran expectativa por el equipo creativo que la respalda.
Gracie Abrams protagonizará su primera película con A24. Crédito: Reuters.
Un debut actoral con sello de calidad
El largometraje será dirigido por Halina Reijn, cineasta neerlandesa conocida por su estilo provocador y obras como Bodies Bodies Bodies (2022) y Babygirl (2024). Reijn no solo estará a cargo de la dirección, sino que también escribió el guion de esta historia que aún mantiene su trama en reserva.
La producción de Please estará a cargo de David Hinojosa, a través de su compañía Man Up Film, con el respaldo de A24, la firma detrás de títulos de culto como Hereditary, Lady Bird y Everything Everywhere All at Once. El rodaje todavía no tiene fecha confirmada, pero se espera que comience durante el primer semestre de 2026.
Con apenas 24 años, Gracie Abrams se consolidó como una de las cantautoras más representativas de su generación. En 2023, fue nominada a los Premios Grammy y lanzó dos álbumes exitosos: Good Riddance y The Secret of Us. Además, fue telonera de Taylor Swift en su aclamado Eras Tour, recorriendo estadios por todo Estados Unidos.
Su desembarco en el cine con Please marca un giro en su carrera y un desafío artístico que promete mostrar una nueva faceta de su talento. La cantante ha manifestado en varias entrevistas su interés por la actuación y por explorar distintos lenguajes creativos.
Su estilo íntimo y confesional, tanto en la música como en su presencia pública, la posiciona como una figura ideal para protagonizar un drama emocional con profundidad.
Gracie fue telonera de Taylor Swift en su aclamado Eras Tour.
Expectativa en alza por “Please”
Aunque todavía se desconocen detalles sobre la historia, el simple anuncio del proyecto ya generó repercusión en medios internacionales y redes sociales. La combinación de Abrams, Reijn y A24 anticipa una propuesta potente, tanto en lo emocional como en lo visual.
Para Abrams, este podría ser el inicio de una carrera dual entre la música y el cine, algo que otras artistas como Lady Gaga o Zendaya han logrado con éxito.
Gracie Abrams, con su sensibilidad artística y carisma, se prepara para dar un gran salto desde los escenarios hacia la pantalla grande. Con Please, el cine independiente suma una figura emergente con potencial para sorprender también como actriz. La película ya figura entre los estrenos más esperados del año.