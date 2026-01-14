#HOY:

Kiefer Sutherland fue arrestado tras agredir a un chofer en California

Un nuevo episodio policial involucra al protagonista de la serie 24, quien fue detenido en Los Ángeles por presunta agresión y amenazas criminales. Fue liberado horas más tarde tras el pago de una fianza de 50 mil dólares.

El reconocido actor canadiense Kiefer Sutherland, famoso por su papel en la exitosa serie 24, fue arrestado en la madrugada del miércoles en Hollywood, California, tras protagonizar un violento altercado con un conductor de un servicio de transporte por aplicación.

El hecho ocurrió cerca de las 00:15 horas, en la intersección de Sunset Boulevard y North Fairfax Avenue, una zona céntrica de la ciudad. Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al lugar tras recibir una denuncia por una confrontación física y verbal entre el actor y el conductor.

cast member kiefer sutherland poses as he arrives at the party for the launch of the dvd of season five of television series '24' in hollywood, california december 4, 2006. reuters_mario anzuoni (united states) kiefer sutherland miembro elenco serie 24 hollywood eeuu lanzamiento dvdUn nuevo episodio policial involucra al protagonista de la serie 24. Crédito: Reuters.

Amenazas y agresión

Según el reporte policial, Sutherland habría ingresado al vehículo y, tras una discusión cuyo motivo aún no se esclareció, agredió físicamente al chofer y lo amenazó, lo que motivó su inmediata detención.

El actor de 57 años fue arrestado bajo el cargo de "amenazas criminales", una figura legal que en el estado de California puede constituir un delito grave. Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde recuperó la libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

El conductor no resultó con heridas de gravedad y no requirió atención médica en el lugar, según confirmaron fuentes oficiales.

Audiencia judicial programada

El caso judicial no está cerrado. Sutherland deberá comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el próximo 2 de febrero, donde se definirá si avanza una causa penal en su contra o si se llega a una resolución alternativa, como un acuerdo extrajudicial.

Hasta el momento, el entorno del actor no emitió declaraciones públicas ni comentarios ante los medios. Tampoco se ha identificado al conductor afectado ni se conoce si iniciará acciones legales por su cuenta.

Actor Kiefer Sutherland is pictured in this police booking photograph released by the Glendale California Police Department December 5, 2007. Sutherland was released on January 21, 2008 from a Southern California jail, where he served 48 days for drunk driving and violating probation. REUTERS_Glendale California Police Department_Handout_Files (UNITED STATES) BEST QUALITY AVAILABLE. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. Kiefer Sutherland actor detenido por conducir borracho detencion arresto actor En 2007 fue condenado por manejar bajo los efectos del alcohol. Crédito: Reuters.

Un historial de incidentes similares

No es la primera vez que Sutherland enfrenta problemas con la ley. En 2007 fue condenado por manejar bajo los efectos del alcohol y cumplió una sentencia de 48 días en prisión. Dos años más tarde, en 2009, fue acusado de agresión tras un incidente en Nueva York con un diseñador de moda, aunque el caso fue desestimado.

Estas reincidencias han generado preocupación en la industria de Hollywood, donde el actor sigue teniendo una carrera activa, tanto en televisión como en cine. Su comportamiento fuera del set, sin embargo, vuelve a ponerlo en el centro de la polémica.

El arresto de Sutherland generó una fuerte repercusión mediática y en redes sociales. Varios usuarios expresaron su sorpresa, mientras que otros recordaron sus antecedentes. El caso pone nuevamente bajo la lupa el comportamiento de figuras públicas en espacios privados, y el impacto que estos hechos tienen en su imagen profesional.

A la espera de la audiencia judicial de febrero, su futuro profesional podría verse afectado, según cómo avance el proceso.

