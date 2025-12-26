Bizarrap vuelve a sacudir la escena: anunció la BZRP Music Session #62 y crece la expectativa
El estreno de la sesión musical se anticipa como un fenómeno cultural que podría marcar un nuevo capítulo en la música urbana a nivel internacional. ¿Con quién colaborará esta vez el productor argentino?
La confirmación de la nueva session llegó en plena Navidad y desató una enorme expectativa en redes sociales. REUTERS/Marcelo del Pozo
El productor argentino Bizarrap y el cantante colombiano J Balvin anunciaron oficialmente la BZRP Music Session #62, una colaboración inédita que se estrenará este 26 de diciembre, cerrando el año con uno de los lanzamientos más esperados de la música urbana latina. La confirmación llegó en plena Navidad y desató una enorme expectativa en redes sociales.
Un anuncio que paraliza a la industria musical latina
Este 25 de diciembre, Bizarrap y J Balvin publicaron una imagen conjunta en redes sociales con el mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”, señalando la fecha de lanzamiento de esta esperada sesión.
Bizarrap y J Balvin unen fuerzas en la BZRP Music Session #62.
La publicación, con ambos artistas sosteniendo zapatillas como si fueran teléfonos, se viralizó rápidamente y generó millones de interacciones en plataformas como Instagram, X y Threads, consolidando la colaboración como uno de los temas más comentados del día en la música urbana.
¿Qué representa esta colaboración?
La sesión #62 marca la primera colaboración oficial entre Bizarrap y J Balvin en el marco del exitoso formato BZRP Music Sessions, que el productor argentino ha llevado a un estatus global con una serie de entregas junto a figuras consagradas de la música urbana.
La noticia toma aún más relevancia si se recuerda que la relación entre ambos tuvo tensiones en el pasado, especialmente tras la BZRP Music Session #49 con Residente en 2022, en la que el rapero puertorriqueño incluyó duras críticas dirigidas al colombiano.
Detalles del lanzamiento
Según lo confirmado por los propios artistas, la BZRP Music Session #62 se estrenará este 26 de diciembre a las 21:00 (hora de Argentina) y estará disponible en el canal oficial de Bizarrap en YouTube y en todas las plataformas de streaming digital.
Por el momento, no se conocen detalles oficiales sobre la letra, el sonido o el enfoque creativo de la canción, aunque la combinación del estilo adaptable de Bizarrap con la versatilidad de J Balvin —famoso por moverse entre reguetón, pop y propuestas más experimentales— alimenta las especulaciones entre seguidores y expertos.
José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin.
Reacción en redes y expectativas de impacto
La confirmación de esta sesión provocó una inmediata reacción global: millones de comentarios, publicaciones, memes y teorías sobre el contenido de la canción y el posible mensaje que Balvin querrá transmitir.
Fanáticos de ambos artistas destacaron el valor simbólico de esta unión, que representa un puente entre dos de los exponentes más influyentes del género urbano en Latinoamérica, y muchos esperan que el tema se convierta rápidamente en un éxito internacional.
Con este anuncio, Bizarrap sigue consolidando su proyecto Music Sessions como una plataforma de alcance global que trasciende géneros y fronteras, mientras que J Balvin reafirma su presencia como figura clave del reguetón y la música latina contemporánea.
La colaboración también representa un posible nuevo capítulo creativo entre ambos artistas, marcando un punto de reinvención y expectativas para los primeros meses del 2026 en la escena musical.
La BZRP Music Session #62 entre Bizarrap y J Balvin ya es un hecho, y su lanzamiento este 26 de diciembre promete convertirse en uno de los momentos más sonados del año en la música urbana. Con la reacción masiva de las audiencias y la curiosidad por el resultado creativo, esta colaboración cierra 2025 con una alta expectativa de réplicas en tendencias globales.