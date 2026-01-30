Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
La lista de tareas previstas para este 30 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
06:30 - 08:30 Lisandro de La Torre, Corrientes, San Luis y 9 de Julio
07:00 - 09:00 Azcuénaga, Gorriti, Sánchez y Ponce de León
07:00 - 10:00 Gorriti, Azcuénaga, Av. Circunvalación y Florencio Sánchez
08:00 - 10:00 Juan de Garay, Mendoza, 4 de Enero y Saavedra
10:00 - 11:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Felipe Caito y Lucca (La Guardia)
10:00 - 13:00 Mendoza, Tucumán, Av. Circunvalación y Azopardo
11:30 - 13:30 Ruta Prov. N1, Santa Rosa, Bonsembiante y La Colmena
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.