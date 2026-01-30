#HOY:

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Rincón

La lista de tareas previstas para este 30 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

06:30 - 08:30 Lisandro de La Torre, Corrientes, San Luis y 9 de Julio

07:00 - 09:00 Azcuénaga, Gorriti, Sánchez y Ponce de León

07:00 - 10:00 Gorriti, Azcuénaga, Av. Circunvalación y Florencio Sánchez

08:00 - 10:00 Juan de Garay, Mendoza, 4 de Enero y Saavedra

10:00 - 11:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Felipe Caito y Lucca (La Guardia)

10:00 - 13:00 Mendoza, Tucumán, Av. Circunvalación y Azopardo

Rincón

11:30 - 13:30 Ruta Prov. N1, Santa Rosa, Bonsembiante y La Colmena

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

