Simoniello: “Resolver las caries urbanas también es combatir la inseguridad”

El concejal Lucas Simoniello pidió acciones inmediatas sobre lotes y construcciones abandonadas que se transforman en focos de inseguridad, luego del asesinato del joven Jeremías Monzón en una ex fábrica desocupada del suroeste de la ciudad.