Simoniello: “Resolver las caries urbanas también es combatir la inseguridad”
El concejal Lucas Simoniello pidió acciones inmediatas sobre lotes y construcciones abandonadas que se transforman en focos de inseguridad, luego del asesinato del joven Jeremías Monzón en una ex fábrica desocupada del suroeste de la ciudad.
La ex fábrica de Praxair, identificada como carie urbana N° 294. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Tras el lamentable asesinato del joven Jeremías Monzón, ocurrido en un inmueble abandonado del suroeste de la ciudad de Santa Fe, el concejal Lucas Simoniello volvió a advertir sobre la urgente necesidad de abordar las denominadas “caries urbanas”:lotes, construcciones y terrenos abandonados que se convierten en focos de inseguridad y riesgo para la comunidad.
“Hace tiempo decimos que las caries urbanas no son solo lugares abandonados, sino que son focos de suciedad, de deterioro del entorno y también de inseguridad”, señaló Simoniello, y recordó que el predio donde ocurrió el asesinato de Jeremías Monzón fue identificado por suequipo durante el año 2025 como la carie urbana N° 294,correspondiente a la ex fábrica de Praxair, abandonadadesde principios del 2000.
El caso, vuelve a poner en evidencia lo que representan estos lugares para los vecinos. Creemos que Santa Fe puede ser una ciudad más segura”, y agregó: “¿Cuánto tiempo más vamos a esperar los santafesinos para que las caries urbanas sean puestas en condiciones? Este caso lamentable nos demuestra que estos espacios necesitan soluciones urgentes que contribuyan a generar las condiciones para un entorno más seguro para los vecinos”, sostuvo.
El predio donde ocurrió el asesinato de Jeremías Monzón permanece abandonado. Crédito: Flavio Raina.
El concejal remarcó que lo sucedido en este lugar es de una brutalidad que no debe tolerarse y señaló estar de acuerdo “con la postura manifestada por el gobernador Pullaro, al respecto de que delitos de persona mayor deben tener una condena de mayor, y la baja de la edad de imputabilidad debe estar vinculada al tipo de delito”.
Intervención urgente
Simoniello explicó que en muchos de estos inmuebles ya se recorrió casi todo el “camino administrativo” desde las notificaciones, intimaciones y expedientes que no derivan en acciones concretas. “Se juntan papeles -a veces desde áreas del mismo Estado descoordinadas entre sí-, pedimos responsabilidad a propietarios que no se hacen cargo y, mientras tanto, los vecinos siguen conviviendo con el abandono y todo lo que representa una carie urbana. No basta con juntar actas de infracción, es momento de actuar. Tampoco tenemos por qué tolerar la deuda de impuestos que muchos de estos inmuebles tienen sin tener consecuencias concretas en la justicia”, remarcó.
Ex fábrica abandonada en el suroeste de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.
En particular, Simoniello señala que la carie urbana ubicada en el suroeste de la ciudad, “resulta un lugar estratégico por la necesidad de equipamiento del entorno y por la posibilidad de servir como continuidad al nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y su doble vía. Asimismo, como reclaman los vecinos de la zona, podría ser un espacio público de calidad que invite al encuentro, que no de miedo estar o pasar cerca”.
“Queremos una ciudad más limpia, segura y con mejor calidad de vida en todos los barrios. Las caries urbanas representan inseguridad y son un problema que debemos resolver ahora. Queremos que estos espacios dejen de afectar la limpieza, la seguridad y la calidad de vida de los barrios y principalmente de los vecinos que tienen que convivir con ellas. Es una prioridad para Santa Fe y es momento de actuar”, concluyó Simoniello.