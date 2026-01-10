Caries urbanas

Simoniello: “Los terrenos baldíos y las edificaciones abandonadas no puede seguir siendo focos de suciedad e inseguridad”

El concejal presentó un proyecto que habilita al Ejecutivo local a ingresar de manera excepcional a propiedades abandonadas para realizar tareas de mantenimiento, cuando representen un riesgo comprobable para la salud pública, el ambiente o la seguridad del entorno, con cargo a los propietarios que justamente no se hacen cargo.