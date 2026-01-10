Simoniello: “Los terrenos baldíos y las edificaciones abandonadas no puede seguir siendo focos de suciedad e inseguridad”
El concejal presentó un proyecto que habilita al Ejecutivo local a ingresar de manera excepcional a propiedades abandonadas para realizar tareas de mantenimiento, cuando representen un riesgo comprobable para la salud pública, el ambiente o la seguridad del entorno, con cargo a los propietarios que justamente no se hacen cargo.
El proyecto refuerza la obligación primaria de los propietarios de mantener sus inmuebles en condiciones adecuadas, desde la vereda misma hasta el contrafrente.
"En Santa Fe existe una ordenanza que habilita la intervención del Estado en terrenos baldíos en condiciones inadecuadas de higiene y que son foco de inseguridad para los vecinos. Lo que proponemos es ampliar su alcance, no sólo a terrenos baldíos, sino también a inmuebles con construcciones ruinosas, abandonadas o sin uso efectivo, que muchas veces se transforman en verdaderas caries urbanas”, señaló el concejal Lucas Simoniello.
“Tenemos más de 200 caries en la ciudad de Santa Fe, y ahora en el verano son muchos más los baldíos que tienen descontrolado el crecimiento del pasto y malezas, por eso pretendemos poder pasar a la acción con diferentes alternativas para acercar soluciones. El Estado municipal, a partir de la autonomía municipal, tiene la facultad de intervenir de manera preventiva y razonable para regular estos casos”, agregó.
Al mismo tiempo el proyecto preserva las garantías constitucionales, manteniendo como regla general la intimación previa al responsable y la necesidad de orden judicial para ingresar a inmuebles cercados.
El proyecto refuerza la obligación primaria de los propietarios de mantener sus inmuebles en condiciones adecuadas, desde la vereda misma hasta el contrafrente. Al mismo tiempo, preserva las garantías constitucionales, manteniendo como regla general la intimación previa al responsable y la necesidad de orden judicial para ingresar a inmuebles cercados. Pero hay situaciones extremas que no pueden esperar.
“Los terrenos baldíos constituyen una fuente recurrente de denuncias de los vecinos, porque acumulan residuos, aparecen roedores, son lugares que aprovechan los delincuentes y degradan el entorno urbano”, mencionó Simoniello.
En este sentido, la iniciativa se inscribe en el marco de la autonomía municipal reconocida por la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que habilita expresamente a los municipios a regular los intereses locales y a ejercer de manera plena sus competencias propias en materia de salubridad, ambiente, seguridad y desarrollo urbano.
La iniciativa se inscribe en el marco de la autonomía municipal reconocida por la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
Ingreso administrativo
La propuesta del concejal incorpora un régimen excepcional de ingreso administrativo para casos urgentes, cuando un inmueble abandonado represente un riesgo cierto, actual y comprobable para la salud pública, el ambiente o la seguridad.
Esta herramienta sólo podrá aplicarse de manera restrictiva, mediante acto administrativo fundado y exclusivamente para realizar tareas de limpieza y mitigación del riesgo, sin habilitar inspecciones generales ni afectar viviendas habitadas.
La propuesta del concejal incorpora un régimen excepcional de ingreso administrativo para casos urgentes.
“El proyecto busca dotar al Estado Municipal de instrumentos razonables y proporcionales para intervenir frente a inmuebles en estado de abandono o deterioro que están ocasionando graves perjuicios en distintos barrios, sin caer en arbitrariedades ni vulnerar derechos constitucionales”, explicó el concejal.
“En todos los casos, además, se dispone que los gastos del operativo sean cargados al propietario del inmueble. Los recursos públicos tienen que estar para cuidar lo común como las plazas y parques y no el descuido y la desidia de propietarios que no cumplen con lo que la enorme mayoría cumplimos, que es tener limpio nuestro hogar”, sostuvo Simoniello.
El proyecto también aborda de manera específica la problemática de las vallas publicitarias instaladas en inmuebles abandonados.
Vallas publicitarias
Además, el proyecto aborda de manera específica la problemática de las vallas publicitarias instaladas en inmuebles abandonados. “En numerosos casos, la presencia de estructuras y carteles publicitarios está contribuyendo a consolidar situaciones de descuido y degradación urbana, por lo que apelamos a la responsabilidad de las empresas y el cumplimiento de la normativa para poder seguir ejerciendo la actividad en estos focos de mugre. Si estos inmuebles con vallas publicitarias estuvieran limpios, no estaríamos hablando de este problema”, comentó el concejal.
Por ello, el proyecto incorpora la obligación de intimar a las empresas prestatarias del servicio de publicidad a retirar las vallas instaladas en inmuebles que incumplen las condiciones exigidas por la normativa vigente, en particular el Código de Habitabilidad y el Código de Publicidad y Propaganda.