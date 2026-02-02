Un 2025 histórico

Pink Panther, el broche artístico de un año histórico para las bandas comunales de Pilar y Felicia

El estreno de Pink Panther (Latin Blues) en el Auditorio del Museo de la Constitución de Santa Fe fue mucho más que una interpretación musical: se trató del cierre simbólico y artístico de un ciclo que consolidó al Programa Intercomunal de Bandas como una experiencia cultural única en la región. Con osadía estética, madurez interpretativa y una fuerte impronta comunitaria, Pilar y Felicia pusieron el punto final a un año que ya forma parte de su historia.