El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Lunes 02.02

07:18 Accidente en la Autopista Rosario-Buenos Aires

Se registó un siniestro vial a la altura de Av. Circulación en Rosario.

Lunes 02.02

07:17 Humo en la Autopista Rosario-Santa Fe

KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución.

Lunes 02.02

07:16 Rutas provinciales sin inconvenientes

Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.

Lunes 02.02

07:06 Santa Fe: cortes por bacheo

Por las obras de bacheo que está llevando adelante la Municipalidad en el microcentro, se informan las zonas afectadas:

Zona afectada: San Jerónimo, esquina Juan de Garay

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y Saavedra a partir de las 07:00 hasta las 12:00 aprox.

Zona Afectada: Salta entre Francia y Av. Freyre a partir de las 13:00 hasta las 18:00 aprox.

Zona Afectadas por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear

Por trabajos de refuncionalización del cantero central de Av. Aristóbulo del Valle en el marco del Acuerdo Capital (entre Av. Galicia y Estanislao Zeballos)

Por trabajos de bacheo en la intersección de las calles Boneo y 1° de Mayo, continuarán unos días más los siguientes desvíos de colectivo:

Lunes 02.02

06:45 Intervenciones por ASSA

Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)

- Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.

Por trabajos de Renovación de la colectora cloacal se realizarán los siguientes cortes y desvíos:

Zona afectada: Cruce de San Jerónimo (sólo afecta cantero central, se podrá circular por Bv. Pellegrini) entre las 07:00 H. y las 18:00 hs. aproximadamente.

