El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Se registó un siniestro vial a la altura de Av. Circulación en Rosario.
KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución.
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
Por las obras de bacheo que está llevando adelante la Municipalidad en el microcentro, se informan las zonas afectadas:
Zona afectada: San Jerónimo, esquina Juan de Garay
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y Saavedra a partir de las 07:00 hasta las 12:00 aprox.
Zona Afectada: Salta entre Francia y Av. Freyre a partir de las 13:00 hasta las 18:00 aprox.
Zona Afectadas por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
Por trabajos de refuncionalización del cantero central de Av. Aristóbulo del Valle en el marco del Acuerdo Capital (entre Av. Galicia y Estanislao Zeballos)
Por trabajos de bacheo en la intersección de las calles Boneo y 1° de Mayo, continuarán unos días más los siguientes desvíos de colectivo:
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
- Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Por trabajos de Renovación de la colectora cloacal se realizarán los siguientes cortes y desvíos:
Zona afectada: Cruce de San Jerónimo (sólo afecta cantero central, se podrá circular por Bv. Pellegrini) entre las 07:00 H. y las 18:00 hs. aproximadamente.