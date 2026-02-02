De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que en el siguiente juego pondrá en juego un pozo estimado de $14.650 millones.
Los números que salieron fueron:
02 04 15 18 31 43
12 16 25 27 35 42
03 19 20 21 30 39
09 30 31 42 43 45
En el Siempre Sale fueron 09 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $389.409.000
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo
Tradicional Primer Sorteo: $6.590.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $6.770.000.000
Siempre Sale: $305.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 4 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.