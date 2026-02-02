#HOY:

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que en el siguiente juego pondrá en juego un pozo estimado de $14.650 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

02 04 15 18 31 43

LA SEGUNDA

12 16 25 27 35 42

REVANCHA

03 19 20 21 30 39

SIEMPRE SALE

09 30 31 42 43 45

Quini 6 1 de Febrero

En el Siempre Sale fueron 09 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $389.409.000

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo

Tradicional Primer Sorteo: $6.590.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $6.770.000.000

Siempre Sale: $305.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 4 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

